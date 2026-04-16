Зеленський (не) відпустив Єрмака? Нові деталі «міндічгейту»

Єрмак і Міндіч засвітилися в одному кейсі?

Підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, та колишнього очільника Офісу президента України Андрія Єрмака викликали на засідання ВАКС. Як повідомляла «Українська правда» з посиланням на свої, засідання у Вищому антикорупційному суді стосувалося накладення арешту на майно в межах кримінального провадження.

Ні Міндіч, ні Єрмак на засідання у ВАКС не з'явилися.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України, після розгляду скарги від адвоката, залишила в силі підозру бізнесмену Тимуру Міндічу, який приїхав на засідання нібито через обстріли в Україні.

Суд відмовив у задоволенні апеляції сторони захисту, яка вимагала скасувати повідомлення про підозру в справі про можливі розкрадання в «Енергоатомі».

Підозру Міндічу залишили в силі

Як повідомляє Центр протидії корупції, під час засідання 15 квітня адвокат Міндіча просив дозволити його участь у режимі онлайн. Відсутність клієнта він пояснив обстрілами в Україні та заявив, що справа «має ознаки політичного переслідування.

Суд це клопотання відхилив, посилаючись на те, що у дистанційному форматі неможливо належно встановити його особу, а Міндіч перебуває у розшуку і підтверджень того, що він не може особисто прибути до суду, немає.

У підсумку підозра бізнесмену залишається чинною.

Медіа фіксують, що прізвища Міндіч і Єрмак чи не вперше фігурують в одному кейсі. А НАБУ, за даними журналістів, провело нові обшуки. Готують підозру? Що об'єднує Єрмака та Міндіча? Що покажуть нові докази? Єрмак може досі впливати на Зеленського? Зеленський потребує участі Єрмака? Яка роль Буданова в офісі президента?

Чи зберіг Андрій Єрмак вплив на Володимира Зеленського? Чи припускають депутати, що вони можуть залишатися близькими у спілкуванні?





Сергій Козир, народний депутат України, «Слуга Народу»:

– Ну, дивіться, таких факторів я, наприклад, не бачу. Я не бачу, щоб він був поряд. Я ж не можу там стверджувати: є поряд, не поряд. Мабуть, коректніше було б задавати питання тим людям, про яких ми кажемо, а не обговорювати.

Знаєте не люблю обговорювати позаочі. Потрібні якісь факти. Те, що сказав Ярослав, потрібні якісь або юридичні факти, або якісь прямі докази. Просто розмовляти за рахунок припущення, ну, дуже важко. Ну, не знаю, давайте 50 на 50.

Ярослав Юрчишин, народний депутат України, «Голос»:

– Я так само підтримую думку, що давайте подивимося, час покаже. Насправді те, що Андрій Єрмак виник в громадській організації, яка має скажемо так, досить опосередкований вплив на прийняття рішень, але яка використовувалася, зокрема, Медведчуком для просування певних ідей, показує, що навряд чи вплив Андрія Єрмака настільки категоричний, наскільки він був раніше.

Але чи це правда, чи це насправді досі зберігається вплив – покаже час.