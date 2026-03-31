НАБУ ініціювало екстрадицію Міндіча з Ізраїлю, документи на розгляді в генпрокурора – детектив

Національне антикорупційне бюро направило передало в Офіс генерального прокурора матеріали, щоб ініціювати екстрадицію Тимура Міндіча з Ізраїлю – про це в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання» розповів детектив бюро Олександр Абакумов 31 березня.

«Два тижні тому ми направили в Офіс генерального прокурора всі матеріали для екстрадиції. Наскільки мені відомо, вони все ще на підписі в генерального прокурора», – сказав він.

За словами детектива, існує «низка процедур» для погодження запиту на екстрадицію. Він пояснив, що Ізраїль є дуже складною для екстрадиції країною, якій треба передати фактично матеріали всього кримінального провадження, щоб отримати згоду.





«Ми підготували і переклали на їхню мову великий обсяг доказів, щоб підтвердити, що наша підозра обґрунтована, і саме тому ми хочемо екстрадувати двох наших підозрюваних з Ізраїлю… Мені здається, що генеральний прокурор повинен найближчим часом підписати це клопотання про екстрадицію й матеріали, але там дійсно може бути процедура щодо вивчення обґрунтованості безпосередньо Офісом генерального прокурора».

На питання, скільки зазвичай триває процедура погодження Офісом генпрокурора, детектив сказав, що це залежить від обсягів матеріалів і доступності генерального прокурора. Водночас він висловив сподіання, що генпрокурор Руслан Кравченко підпише документи найближчим часом і НАБУ зможе комунікувати безпосередньо з ізраїльською стороною.

«Були випадки, що в Україну видавали громадянина Ізраїлю. За законодавством, Ізраїль може видавати, але це як виняток. Тому розраховувати, що ми їх отримаємо дуже легко, не варто», – додав він.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед підозрюваних є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада. РНБО наклала на нього санкції. У коментарі «Українській правді» Міндіч заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а звинувачення проти себе вважає «маніпуляціями».







