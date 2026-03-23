«Стійкі зв’язки з державою-агресором» – НАБУ просить Зеленського про санкції проти Іванющенка

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) просить президента України Володимира Зеленського та Службу безпеки України про запровадження санкцій щодо одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку «Столичний», колишнього депутата Верховної Ради від нині забороненої Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Антикорупційний орган прізвища фігуранта не називав, але згадані в повідомленні деталі вказують саме на Іванющенка.

«Під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території РФ пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету. Також встановлено використання підозрюваним паспорта РФ та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора», – інформують у НАБУ.

Раніше проєкт Радіо Свобода «Схеми» встановив, що Юрій Іванющенко, якого розшукує НАБУ у справі щодо ймовірної легалізації державних земель під Києвом на понад 160 млн гривень, отримав паспорт громадянина Російської Федерації у 2004 році у Ростові-на-Дону.

Закордонні російські паспорти, які екснардеп отримував щонайменше двічі – у 2017 та 2021 роках – він використовував для поїздок до Росії.

Бізнес-партнер колишнього президента України Віктора Януковича ексдепутат від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко, ще відомий як «Юра Єнакіївський», втік з України після Революції Гідності. Він проходив у кримінальних справах, що стосувалися привласнення і розтрати майна, незаконного збагачення, співучасті у скоєнні кримінальних злочинів, через що був оголошений у розшук. У 2017 році ЄС скасував санкції проти Іванющенка через закриття кримінальних проваджень проти нього в Україні. Згодом його зняли з розшуку. У 2019 році Генеральна прокуратура України повідомила про відновлення кримінального провадження Юрія Іванющенка.

У травні 2022 року Швейцарія розпочала процедуру конфіскації активів Юрія Іванющенка на суму понад 100 мільйонів франків.



