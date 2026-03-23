«Стійкі зв’язки з державою-агресором» – НАБУ просить Зеленського про санкції проти Іванющенка

Юрій Іванющенко, архівне фото
Юрій Іванющенко, архівне фото

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) просить президента України Володимира Зеленського та Службу безпеки України про запровадження санкцій щодо одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку «Столичний», колишнього депутата Верховної Ради від нині забороненої Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Антикорупційний орган прізвища фігуранта не називав, але згадані в повідомленні деталі вказують саме на Іванющенка.

«Під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території РФ пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету. Також встановлено використання підозрюваним паспорта РФ та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора», – інформують у НАБУ.

Раніше проєкт Радіо Свобода «Схеми» встановив, що Юрій Іванющенко, якого розшукує НАБУ у справі щодо ймовірної легалізації державних земель під Києвом на понад 160 млн гривень, отримав паспорт громадянина Російської Федерації у 2004 році у Ростові-на-Дону.

Закордонні російські паспорти, які екснардеп отримував щонайменше двічі – у 2017 та 2021 роках – він використовував для поїздок до Росії.

Бізнес-партнер колишнього президента України Віктора Януковича ексдепутат від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко, ще відомий як «Юра Єнакіївський», втік з України після Революції Гідності. Він проходив у кримінальних справах, що стосувалися привласнення і розтрати майна, незаконного збагачення, співучасті у скоєнні кримінальних злочинів, через що був оголошений у розшук. У 2017 році ЄС скасував санкції проти Іванющенка через закриття кримінальних проваджень проти нього в Україні. Згодом його зняли з розшуку. У 2019 році Генеральна прокуратура України повідомила про відновлення кримінального провадження Юрія Іванющенка.

У травні 2022 року Швейцарія розпочала процедуру конфіскації активів Юрія Іванющенка на суму понад 100 мільйонів франків.


