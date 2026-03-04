«Міндічгейт» не відлякав європейських оборонних інвесторів – Кубілюс

Європейські оборонні компанії залишаються зацікавленими у створенні спільних виробництв з Україною, попри окремі корупційні скандали, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс.

За його словами, у ЄС добре знають про корупційні виклики в Україні, але також бачать поступ у роботі антикорупційних інституцій.

«Так, корупція в Україні все ще існує. Але з іншого боку ми бачимо, що інституції, створені для боротьби з корупцією, стають дедалі ефективнішими», – сказав Кубілюс.

Він зазначив, що європейські компанії активно розглядають можливість створення спільних підприємств з українськими партнерами – як на території України, так і за її межами.

За словами єврокомісара, європейський бізнес також може використовувати додаткові механізми прозорості, щоб мінімізувати ризики під час реалізації спільних оборонних проєктів.

«Я не бачу, щоб європейська оборонна промисловість боялася заходити в Україну і створювати спільні підприємства чи спільне виробництво», – наголосив він.

Питання корупційних ризиків у співпраці з українським оборонним сектором порушувалося і після так званого скандалу «Міндічгейт».

У 2025 році українські антикорупційні органи почали розслідування щодо можливих зв’язків бізнесмена Тимура Міндіча з оборонною компанією Fire Point, яка виробляє дрони і ракети «Фламінго».

Тоді компанія також вела переговори про будівництво заводу в Данії. У Fire Point заперечували зв’язок із Міндічем, а данська влада заявляла, що контролює використання коштів і дотримання законодавства у своїй юрисдикції.

Співпраця з українською оборонною промисловістю є одним із ключових напрямів роботи єврокомісара Андрюса Кубілюса, який активно виступає за розширення спільного виробництва озброєнь між Україною і країнами ЄС.

У Брюсселі вважають, що український оборонний сектор, який стрімко розвивається під час війни, може стати важливою частиною європейської оборонної індустрії.

Зокрема, у ЄС планують використовувати кредитну програму SAFE на 150 мільярдів євро для підтримки таких проєктів, а також інтегрувати українських виробників у європейські ланцюги оборонного виробництва. За словами Кубілюса, українські виробники отримають «мільярди» євро в рамках цієї програми.