Медіа: Fire Point планує продати 30% акцій компанії з ОАЕ

Компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів планує купити частку української оборонної компанії Fire Point – про це 30 грудня заявила українська служба BBC з посиланням на «конфіденційні джерела в компанії».

За даними медіа з посиланням на деталі угоди, загалом Fire Point оцінюють у 2,5 мільярда доларів.

За інформацією джерел, оборонна група EDGE, яка належить суверенному фонду Об’єднані Арабські Емірати, планує придбати міноритарну частку в українській компанії. У межах угоди їй можуть продати 30% частки української компанії.

Сума угоди може становити близько 760 мільйонів доларів. Fire Point, як додають журналісти, вже подала потрібні документи до антимонопольного комітету.





Компанії не повідомляли про плани такої угоди публічно. Радіо Свобода звернулося по коментар до Fire Point.

У листопаді співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілєрман повідомляв, що бізнесмен і фігурант розслідування про ймовірні зловживання в енергетиці Тимур Міндіч висловив бажання увійти до її капіталу, але його пропозицію відхилили. Сам Міндіч заперечив будь-яку причетність до компанії-виробника зброї Fire Point.

Заснована в 2022 році Fire Point стрімко стала однією із ключових компаній у виробництві українських далекобійних БПЛА: як заявляють у Силах оборони, лише за серпень-вересень 2025-го понад половину всіх дронів, які застосовували ЗСУ, становили БПЛА саме цього виробника.







