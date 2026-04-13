«Запахло виборами»: Тимошенко пояснює, чому вважає свою кримінальну справу політичною розправою

8 квітня НАБУ та САП оголосили про завершення досудового розслідування у справі проти лідерки «Батьківщини», народної депутатки Юлії Тимошенко.

У середині січня правоохоронці заявили про викриття Тимошенко у пропозиції надати неправомірну вигоду депутатам інших політичних сил в обмін на потрібне голосування. Як заявляло НАБУ, йшлося не про разову домовленість, а про ймовірний «системний механізм» впливу на голосування в парламенті. За версією слідства, депутатам мали заздалегідь надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – щодо утримання або неучасті в ньому.

Разом із підозрою оприлюднили записи розмови жінки з голосом, схожим на голос Тимошенко. На них вона російською мовою інструктує співрозмовника – депутата іншої політичної сили – щодо голосування, а також обговорює можливі суми виплат.

Під час обшуку у Тимошенко вилучили 40 тисяч доларів, які, за версією слідства, могли бути призначені для впливу на трьох народних депутатів.

У разі доведення провини їй загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.

Сама Тимошенко не заперечує факт розмови, однак заявляє про фальсифікацію її частини та політичний тиск. Вона стверджує, що записи змонтовані, справа є «замовною», а ключові докази відсутні.

Роль депутата Ігоря Копитіна

– На плівках НАБУ жінка зі схожим на ваш голосом говорить, що вона хоче «грохнути монобільшість». Ви стверджуєте, що це монтаж. Поясніть, будь ласка, що саме ви називаєте монтажем? Що ви хотіли «грохнути монобільшість», чи що ви за це пропонували гроші?

– По-перше, я думаю, ті, хто зараз послухав запис, переконалися на власні вуха, що нічого спільного ці фрази з моїм голосом не мають. По-друге, «грохати більшість» немає ніякого змісту, тому що більшості немає. Кожен раз, коли голосують в парламенті, вони максимум набирають 170-185 голосів, а треба 226.

Коли не мобілізують монобільшість, то вони набирають десь 140-150 голосів, тому не треба нічого «грохати» насправді.

– Що ви називали сфальсифікованими розмовами, що ви мали на увазі?

– У пана Копитіна, який мав зі мною розмову, є кримінальні справи в НАБУ. І не одна. Я думаю, що зараз НАБУ пропонує тим депутатам, у кого є кримінальні справи, принести якусь «big fish» – велику рибу для того, щоб їхню кримінальну справу закрили.

Я думаю, що моя достатньо вагома опозиційна діяльність поєднала плани зайвий раз дискредитувати мене з бажанням пана Копитіна закрити свої кримінальні справи в НАБУ.

Тому ця людина дуже довго до мене добивалася, щоб зустрітися. Потім через моїх знайомих він потрапив.

Як можна з людиною, з якою тільки почав спілкуватися і який розповідає, що він не погоджується з політикою влади, взагалі такі речі вести? Це неможливо.

У нас є стосовно тих записів, які оприлюднило НАБУ, уже експертиза Великої Британії, Польщі і однієї з балтійських країн, що це є повна склейка і повний монтаж.

– Ви сказали про те, що у пана Копитіна – депутата від «Слуги народу» – є справи в НАБУ. Звідки вам про це відомо? Офіційно взагалі нічого не відомо про такі справи.

– Так, але вони є. Ми маємо закриту інформацію. Це не секрет для парламенту, про це практично всі знають, не тільки ми.

– Якщо ви знаєте, то чого саме стосується справа Копитіна?

–Там є дві справи, я не можу розголошувати матеріали справи, мені це не потрібно. Але всі в парламенті знають, і ми знаємо. Ніхто цього абсолютно не спростовує.

Це звичайна підготовлена провокація, щоб дискредитувати керівника опозиційної партії та опозиційної фракції. Тим паче, що наша діяльність достатньо публічна, вагома. Мені дуже приємно, що ми добилися, що перше судилище транслювалося на всю країну, і вся країна була судом присяжних.

– Суди ВАКС відкриті, якщо суд не виносить окреме рішення. Не лише ваш суд був відкритим, я маю сказати.

– Тоді я хочу сказати, що в нас є подання у Вищу раду правосуддя, коли суддя Дубас закрив якраз пряму трансляцію судового засідання. Я говорю про те, що ми добилися прямої трансляції. Я дуже рада, що бачили і правознавці, і юристи, і адвокати, і просто звичайні люди всю цю абсурдність у той час, коли в країні корупційні оборудки досягають сотень мільярдів, і жодна справа з великою корупцією не доведена до суду. Вони на «підмьотному» матеріалі сфальсифікували цю справу. І тепер вони оголосили, що вони цю справу завершили розслідувати.

Тимошенко могли «політично замовити»?

– Кілька днів тому був вирок Вищого антикорупційного суду щодо справи Романа Насірова, тому справедливість існує, суд працює. Ви кажете, що нібито Ігорю Копитіну запропонували привезти «велику рибу» і цією рибою стали ви. Я правильно розумію?

– Замовили мене.

– Як ви вважаєте, хто вас замовив?

– Я думаю, що вибори наближаються.

– Це неправда. У країні війна. Виборів немає.

– Виборів немає, але вони наближаються. Я переконана і вірю в це. Адміністрація президента (Офіс президента – ред.) прекрасно це знає, і тому зараз запахло такими речами, і от почалися такі розправи.

Можу вам також пояснити, що сьогодні в парламенті працюють десятки тимчасових слідчих комісій, де викриті мільярдні корупційні оборудки по побудові фортифікацій, оборудки, які стосуються енергоринку, закупівлі зброї за багатократно завищеними цінами, а також фіктивне постачання зброї.

Так от НАБУ і САП, які, по суті, є одним цілим, реально жодної кримінальної справи за поданими документами ТСК не порушили. А тут приходить якийсь Копитін з якимсь абсолютно «лівим» записом – більше жодного доказу немає. І вони не просто роблять піар, а на всю країну паплюжать керівника опозиційної фракції, не маючи жодного доказу й жодного підтвердження.

Ви знаєте, що ніякі гроші при передачі не зафіксовані? Ніхто ніяких грошей не передавав і ніхто ні в кого ніяких грошей не брав.

– Копитін дійсно не отримував у вас ці гроші, САП і НАБУ їх вилучили у вашому офісі. Наскільки я розумію, що для цієї статті, яку вам інкримінують, не обовʼязково ловити «на гарячому», але достатньо зафіксувати намір передати ці гроші як хабар. Я не виступаю тут ні прокурором, ані адвокатом, але лунала й така думка.

– Ви говорите, що я мусила передати ці гроші, у мене їх до того забрали.

– За версією слідства.

– Ні, у слідства теж такої версії немає, тому що у всіх сфальсифікованих записах було нібито визначене місце передачі, сума передачі, вони знали все. А чому вони не зафіксували передачу грошей? Тому що запис сфальсифікований і тому що вони знали, що ніякої передачі грошей не планується. Інакше в цьому логіки немає. Вони знали час, місце, хто, кому, скільки, але не дочекалися один день до передачі грошей. Це просто нісенітниця, тому що ніякої передачі грошей не намічалося, і це підтверджує їхній обман.

Ще вони на цьому слідстві порушили закон і не дали мені, як стороні захисту, для експертизи оригінали цього запису. Як ви думаєте, чому вони бояться мені це передати? І навіть перша інстанція суду присудила їм віддати нам оригінал аудіозапису, а вони не віддали. Як ви думаєте чому? Тому що цей запис сфальсифікований.

– Ви кілька разів сказали, що це монтаж і що метою цієї історії є політичне переслідування, тому що вибори. При всій повазі, але ваша політична сила невелика в порівнянні з монобільшістю – 20 депутатів у Верховній Раді. Ваш рейтинг довіри за останньою соціологією на рівні 8%, ваш рейтинг недовіри – на рівні 80%. Навіщо з вами зводити якісь політичні розправи?

– Мені такі пророки, як ви, вже пророчили багато років, що ми нікому не потрібні, що в нас такий низький рейтинг, а потім все завершується тим, що ми нормально працюємо або в опозиції, або я, як ви знаєте, двічі працювала премʼєр-міністром. І кожен раз фальшиві рейтинги, але мене рейтинги не цікавлять, і я не збираюся їх обговорювати.

Я можу сказати, що ми – єдина команда і я – єдиний лідер фракції, який називає всі речі, які робляться в країні, своїми іменами. Причому чітко поділяючи це все на чорне й біле. І тому це стало дуже незручним, коли я почала говорити, які процеси відбуваються в Україні в тилу. При чому реально процеси, які руйнують суверенітет країни, які руйнують взагалі право суверенної незалежної країни будувати свою політику.

І після того, як я це зробила і зробила це достатньо публічно, на мене й почалися ці атаки. Це абсолютно очевидно, тому що тільки наша фракція по великому рахунку в парламенті не голосує за закони, на які ліплять європейські прапорці, а реально вони не є проєвропейськими.

Тимошенко знала, що Копитін співпрацював з ГУР?

– У мене ще одне питання стосовно Ігоря Копитіна, який до вас приходив домовлятися. Ви вважаєте, що він спрацював проти вас і пішов на угоду з НАБУ.

– На провокацію він пішов.

– Добре, ви називаєте це провокацією. Ви досвідчена політикиня – як сталося, що ви повелися на цю провокацію?

– Я спілкуюся щоденно з величезною кількістю людей: з депутатами, політиками, громадськими діячами. Це моя робота. Якщо я буду в своєму житті розраховувати, що до мене будуть підсилати провокаторів, то мені просто не треба працювати.

Після того, як ми предʼявимо суду незалежні міжнародні експертизи, абсолютно всі докази, я не сумніваюся, що цей абсурд буде зрозумілий всій країні. І я буду дуже задоволена, коли саме українське суспільство оцінюватиме цю історію, а не продажні детективи і продажні судді.

– Ще у 2024 році стало відомо, що Ігор Копитін має посвідку співробітника ГУР. За інформацією видання «Бабель», він досі працює в ГУР. Є дуже багато їхніх спільних фото з Будановим. Очевидно, вони близькі і з Давидом Арахамією, і з Василем Малюком. Ви знали, що коли до вас прийшов Копитін – до вас прийшов співробітник ГУР?

– Чесно кажучи, я з ним спілкувалася як з народним депутатом, тому що він прийшов і сказав, що він не поділяє ту політику, яку роблять слуги народу, президент. Він сказав, що він з нею не погоджується.

– Ви повірили, знаючи його реноме?

– Я не вивчаю реноме людей. Я ж не детектив, я звичайний політик і я спілкувалася зі своїм колегою – народним депутатом. У кожної людини є свої звʼязки, якісь свої знайомства. Це абсолютно не впливає на моє рішення спілкуватися з людиною чи ні.

Хочу ще раз сказати, що ця справа замовна, що жодних доказів немає, що мегакорупція не розслідується. І сьогоднішні високопосадовці до відповідальності не притягуються, хоча знають всі, яка корупція – вона вже просто сиплеться з України. І вони на базі якоїсь короткої сфальсифікованої розмови, яка тривала 19 хвилин, склали злочин.

Задекларовані гроші, це мої гроші. Слідством не доведено, що вони хоч якийсь стосунок мають до речей, не повʼязаних з законом. Слідство не предʼявило жодного доказу, що ці гроші хоч якийсь стосунок мають хоч до якихось незаконних дій.

– Ви сказали, що справа замовна. Я зрозуміла, що ви вважаєте, що виконавець НАБУ і САП. А хто замовник з вашої точки зору?

– Я думаю, що це зʼясується.

– Ви кажете, що є замовник, але не знаєте хто?

– Як я можу знати? Я що когось прослуховую? Чи я збираю якусь оперативну інформацію, чи я можливо, засилаю до когось таких же самих провокаторів? Я переконана, що коли влада зміниться, вони самі прийдуть і розкажуть, хто їм це замовляв так, як це було при Януковичі.

Тоді, після того, як Революція гідності відкрила двері моєї вʼязниці, вони всі приповзли, і кожен розповідав, хто замовляв, хто був в основі, хто радив Януковичу. І сьогодні я все це знаю.

Дуже цікаво мені буде, як ті ж самі «підмьотні» детективи й судді, які сьогодні фальсифікують, як вони будуть приходити, вибачатися. Знаєте, що мені тоді говорили? Що я не мушу їх переслідувати, тому що вони були підлеглими, залежними, у них не було сил цьому протистояти. Я всіх пробачила. На цей раз я попереджаю – я не пробачу, тому що так спотворювати правосуддя і так спотворювати боротьбу проти корупції – це просто принижувати Україну.

Я вважаю, що НАБУ і САП, і Антикорупційний суд однозначно мусять бути після перемоги України і після зміни влади переформатовані силами українців. Саме тими, хто готовий боротись з корупцією, а не тими, хто буде покривати і кришувати її.

Слідство без допитів?

– Попри те, що ви заявляєте про абсурдність вашої справи і сфальсифіковану підозру, Вищий антикорупційний суд визнав вашу підозру обґрунтованою.

– Ми не оскаржували підозру, тому що в нас на руках всі документи, які це все спростовують.

Вони завершили слідство, не провівши жодного допиту. Вони навіть мене не допитали. Як можна було закрити розслідування справи, навіть не опитавши мене і не взявши хоч якісь покази від мене? Як можна було закінчити досудове слідство, якщо навіть ті експертизи, які вони розіслали, навіть не встигли отримати?

І коли я вчора прийшла до детектива, я просто йому задала питання: скажіть, будь ласка, а як можна завершити слідство, якщо ви не допитали тих депутатів, яких ви мені повписували і яких я просто не знаю? Ви не допитали мене, не дали мені зробити експертизи й самі не дочекалися експертиз, які ви направили по всім експертним державним інститутам, щоб вони зробили.

Детектив відповів: у мене є команда зверху, і тому я закриваю справу тоді, коли мені про це сказали.

– Детектив НАБУ сказав вам, що в нього є команда зверху?

Так, у присутності мого адвоката, при свідках. Я думаю, що це теж буде обовʼязково окремо розслідувано. І ще одна цікава історія: один із заступників Міністра юстиції обдзвонив керівників всіх експертних державних закладів в Україні й попередив, що, якщо в мене візьмуть робити експертизу, то проти тих, хто візьме робити експертизу, будуть порушені кримінальні справи, а керівники цих експертних установ будуть звільнені з посади.

– Можете назвати прізвища цього заступника?

– Знаю прізвище, з часом назву.

– Озвучте зараз.

– Ні, не хочу. Я не хочу ніяких зʼясовувань стосунків. Якраз експерти, до яких ми зверталися, назвали нам прізвище, сказали, які були погрози. Сказали: у нас є родини й діти, тому вибачте, ми не можемо вам робити експертизи.

До речі, коли мені перша інстанція Антикорупційного суду дала можливість забрати оригінали цих аудіозаписів, щоб зробити експертизу… Це абсолютно законна дія, і це рішення першої інстанції по Кримінальному процесуальному кодексу не можна оскаржувати.

З порушенням термінів оскарження прокурор звертається до Апеляційного антикорупційного суду, і три судді всупереч тому, що Кримінальний процесуальний кодекс забороняє взагалі апеляцію по цим питанням, проводять апеляцію.

Суддя почав: ви знаєте, ми не можемо в апеляції це розглядати, але ми вважаємо, що це крайня ситуація. І тому ми розглянемо протизаконно в апеляції. І вони за декілька хвилин розглянули це в апеляції і забрали у нас право робити експертизу оригіналу запису. Те, що відбувається зараз в цій антикорупційній вертикалі, нічого спільного з боротьбою з корупцією немає.

– Я лише хочу нагадати нашій аудиторії, що ваша політична сила, ви і також здебільшого політична сила Володимира Зеленського голосували за законопроєкт, яким фактично мали на меті ліквідувати незалежність САП і НАБУ, підпорядкувати ці антикорупційні органи Генеральній прокуратурі.

– Ви зараз раз і ярлик повісили. Ми голосували абсолютно свідомо, тому що НАБУ і САП, і Антикорупційний суд – не незалежні органи. Вони абсолютно залежні й керовані.

– Ким вони керовані?

– Їх призначали іноземні дорадчі ради разом з грантовими організаціями. Вони призначені всі з одного центру, і вони, як сіамські брати-близнюки, працюють спільно. Тобто прокуратура обслуговує замовлення й обслуговує НАБУ, а НАБУ в тому числі співпрацює і з прокуратурою, і з судом, і суд обслуговує прокуратуру й НАБУ.

Від редакції: Директора НАБУ призначає президент України: а керівника САП затверджує Генеральний прокурор. Обох обирають на конкурсах, де міжнародні експерти допомагають забезпечити прозорість. Обидва органи з’явилися після Революція гідності під час антикорупційної реформи, яку Україна запускала разом із міжнародними партнерами.

«Це перша корупційна справа в моїй політичній історії»

– Коли ви отримали підозру, українська письменниця Оксана Забужко написала у фейсбуці: «закривати Тимошенко за корупцію – це приблизно те саме, що саджати Аль Капоне за несплату податків». Хто не знає, Аль Капоне – король кримінального світу, якому закидали дуже страшні злочини. Зрештою, його засудили за ухилення від сплати податків. Не могли за щось серйозне – взяли за те, що найлегше було довести. Як вам взагалі таке порівняння з Аль Капоне?

– А ви можете пригадати хоч один мій корупційний крок, назвати хоч один завод, який мною приватизований, який перебуває у моїй власності, моєї родини?

– Ви знайшли під заставу понад 33 мільйони гривень.

– Збирала вся моя партія. У нас сотні тисяч членів партії. Вони збирали це і вони зробили неможливе, щоб внести цю заставу. Ви можете назвати хоч одну якусь таку вагому шумну корупційну справу проти мене або якісь обвинувачення мене в корупції, які були б чимось підтверджені?

– Це ваша перша корупційна справа у вашій політичній історії?

– Так, це перша корупційна справа. Спочатку зі мною розправлявся Кучма, але американський суд визнав мене невинною.

Від редакції: суд у США не розглядав винуватість Юлії Тимошенко. Через брак доказів суддя не підтримав запит прокурорів розлянути дані що компанії, пов’язані з Тимошенко, переказували кошти, які зрештою опинялись на банківських рахунках колишнього прем'єра Павла Лазаренка. Його у 2006 році визнали винним у відмиванні грошей, шахрайстві з банківськими переказами і здирництві.

Більше про це: https://www.radiosvoboda.org/a/27817719.html

Друге, що «мусолиться» проти мене – це ракети, які я нібито передала Росії. Коли ці ракети Росії передавалися – це передавалося Кучмою і його премʼєр-міністрами. Мене ще навіть не було в політиці – вони у 1996 році передавалися.

Коли Янукович, сфальсифікувавши разом з частиною помаранчевої команди свої вибори, став президентом України у 2010 році, то призначив понад 200 людей на аудит моєї діяльності як премʼєр-міністра. Були перевірені всі документи, які я підписала, всі видатки з бюджету, всі закупівлі, які зробила. Вони нічого не знайшли.

У мене немає жодної державної нагороди, тому що кожен президент вважав, що державна нагорода для мене – це вʼязниця. Цей аудит моєї діяльності на посаді премʼєр-міністра Януковичем і є моєю найбільшою державною нагородою.

Коли я підписувала меморандуми як премʼєр-міністр з Міжнародним валютним фондом, жодної згадки про корупцію не було, а зараз в кожному меморандумі це є. Тому коли подібні люди намагаються про мене щось говорити, я хотіла б, щоб вони говорили фактами.

Знаєте, що НАБУ і САП поклали у цю кримінальну справу проти мене? Вони поклали вирок Януковича проти мене. І коли я в суді спитала: що вони хочуть цим довести? Вони сказали, що її вже один раз судили. Це всі докази, які у них є. І тоді навіть суддя Дубас сказав: вилучіть це зі справи, тому що це не має ніякого значення.