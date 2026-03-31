Офіс генпрокурора: запит на екстрадицію Міндіча передали Ізраїлю «після усунення недоліків»

В Офісі генерального прокурора отримали клопотання Національного антикорупційного бюро до Ізраїлю щодо екстрадиції Тимура Міндіча – про це йдеться в коментарі начальниці управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яни Гайовської-Ковбасюк для Радіо Свобода.

При цьому, за її словами, під час опрацювання клопотання НАБУ про видачу осіб в Україну «виявлено низку процесуальних і технічних недоліків».

«У робочому порядку Офіс генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту. Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль», – повідомила Гайовська-Ковбасюк.





Раніше детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов розповів, що НАБУ передало в Офіс генерального прокурора матеріали, щоб ініціювати екстрадицію Тимура Міндіча з Ізраїлю. За його словами, з моменту передачі матеріалів пройшло два тижні.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед підозрюваних є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада. РНБО наклала на нього санкції. У коментарі «Українській правді» Міндіч заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а звинувачення проти себе вважає «маніпуляціями».



