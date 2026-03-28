Суд обрав запобіжний захід ексміністру Мінагропрому – генпрокурор

Суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику Міністерства агропромислового розвитку України, якого підозрюють у махінаціях з зерном – тримання під вартою або застава у 63,7 млн гривень, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

«Сьогодні організатору схеми – колишньому міністру агропромислового розвитку України – обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 63,7 млн грн. Сума застави відповідає повному розміру збитків, завданих потерпілій стороні та підтверджених експертизою», – написав він у телеграмі.

Кравченко зазначив, що щодо двох підозрюваних – директора агропідприємства та його технічного керівника – до суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу: тримання під вартою або застава 63,7 млн грн для кожного.

Напередодні в Офісі генпрокурора заявили, що правоохоронці розслідують схему фіктивного продажу зерна на 63 мільйони гривень. За даними відомства, на початку 2026 року посадові особи одного з аграрних підприємств Київщини організували схему «фіктивного продажу кукурудзи». Організатор, як стверджують в ОГП, схеми – екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України.

За даними слідства, фігуранти уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року. Покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі. Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області, але перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів показали, що на момент підписання документів його на складі не було.

За даними низки медіа, підозрюваним є колишній міністр аграрної політики Микола Сольський. Він не коментував справу публічно.