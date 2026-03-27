Генпрокурор: ексголову Мінагрополітики підозрюють у причетності до фіктичного продажу зерна

Правоохоронці розслідують схему фіктивного продажу зерна, заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко 27 березня.

Йдеться про продаж зерна на 63 мільйони гривень, каже Кравченко. На початку 2026 року посадові особи одного з аграрних підприємств Київщини організували схему «фіктивного продажу кукурудзи».

«Організатор схеми – екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник», – заявив він.

За даними слідства, фігуранти уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року. Покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі. Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області, але перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів показали, що на момент підписання документів його на складі не було.





«Крім того, підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тис. тонн продукції, що вдвічі перевищує реальну технічну потужність їхнього елеватора (60 тис. тонн). Експертиза підтвердила завдання збитків потерпілій стороні на суму 63,7 млн грн», – заявив генпрокурор.

Кравченко також повідомив про проведення 26 обшуків у Києві та Київській області за місцями проживання фігурантів та адресами ведення бізнесу. Також перевірка елеватора підтвердила відсутність заявленого зерна.

Трьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Кравченко не назвав імені підозрюваного експосадовця, водночас медіа, зокрема, «Цензор.нет» та «Інтерфакс-Україна», повідомляють із посиланням на свої джерела, що йдеться про колишнього міністра аграрної політики Миколу Сольського. Він не коментував справу публічно.