Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

ОГП: справу про привласнення нафтопроводу на 1,4 млрд гривень передали до суду

Оскільки колишній народний депутат перебуває на території Росії, розслідування відбувалося заочно
Оскільки колишній народний депутат перебуває на території Росії, розслідування відбувалося заочно

Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата про організацію масштабної схеми заволодіння державним майном, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 3 березня.

Ім’я колишнього парламентаря не називають, але обставини вказують на Віктора Медведчука.

«Слідство встановило, що протягом 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об’єкта на той момент складала 1,4 млрд грн», – заявив Кравченко.

Він додав, що для втілення оборудки організатори залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями. Після отримання контролю над нафтопроводом учасники групи «використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу злочинним шляхом».

Читайте також: Підсанкційного бізнесмена підозрюють у виведенні 68 млн грн з енергокомпанії через фіктивну посаду

Кравченко додав, що, оскільки колишній народний депутат перебуває на території Росії, розслідування відбувалося заочно. Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження, вони в розшуку.

У липні 2024 року колишньому народному депутату Віктору Медведчуку й чотирьом його спільникам – представникам колишнього топменеджменту «Прикарпатзахідтрансу» – повідомили про підозру в заволодінні нафтопроводом «Самара – Західний напрямок».

19 лютого 2024 року РНБО ухвалила рішення щодо повернення у державну власність частини нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Того ж дня РНБО вирішила запровадити санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Читайте також: Суд дозволив акціонерам ЮКОСа стягнути активи РФ у Британії за борг на 65 млрд дол

23 лютого того ж року Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», яка проходить територією України. ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» подало апеляцію на рішення суду, але Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в її задоволенні.

Нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрям» має ділянку на території України довжиною 1433 кілометри, яка сполучає її з Росією і Білоруссю й тягнеться до західного кордону.



НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG