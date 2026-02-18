ВАКС продовжив дію процесуальних обов’язків для ексголови Хмельницької МСЕК

Суддя Вищого антикорупційного суду продовжила термін дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, повідомляє суд 18 лютого.

Таким чином слідча суддя ВАКС задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Підозрювану зобов’язали:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання

здати до уповноваженого органу паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України

ВАКС не називає імені фігурантки, обставини вказують на колишню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу.

У жовтні 2025 року Національне антикорупційне бюро та САП завершили досудове розслідування за підозрою щодо колишньої голови Хмельницької медико-соціальної експертної комісії, ексдепутатки Хмельницької обласної ради, її чоловіка та сина.

Крупа перебувала під вартою з жовтня минулого року по вересень 2025-го, коли за неї внесли заставу в 20 мільйонів гривень. Початково розмір застави їй був призначений у розмірі у 500 мільйонів гривень. Під час подальших судових розглядів розмір застави поступово зменшували.

Читайте також: САП: за ексголову Хмельницької МСЕК внесли заставу в 20 млн гривень

Державне бюро розслідувань торік у жовтні заявило, що підозрює керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків, за даними слідчих, у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Також правоохоронці розповіли, що родині топчиновників належить низка об’єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, а також за кордоном.

Розпочато кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

Сама чиновниця публічно не коментувала справу.

30 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №12178, який передбачає ліквідацію в Україні медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).



