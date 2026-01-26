Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок ексголові Тернопільської облради у справі про декларування

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради та закрила кримінальну справу – про це суд повідомив 26 січня.

З такими підсумками палата розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на вирок суду від 22 жовтня. Тоді експосадовцю призначили штраф у 68 тисяч гривень з позбавленням права обіймати низку державних посад на рік у справі про декларування завідомо недостовірних відомостей.

«Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала вирок ВАКС та закрила кримінальне провадження стосовно обвинуваченого у зв’язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення. У задоволенні апеляційної скарги в іншій частині відмовлено», – йдеться в повідомленні.





Пресслужба суду не уточнює, яку частину апеляційної скарги палата відмовилася задовольнити.

Рішення може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Водночас ВАКС вказує на те, що інший вирок щодо ексголови Тернопільської облради від 18 червня, за яким його визнали винним у низці «інших кримінальних правопорушень», ще перебуває на апеляційному розгляді.

У лютому 2025 року НАБУ та САП повідомили, що підозрюють колишнього народного депутата та голову Тернопільської обласної ради в недостовірному декларуванні.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але обставини вказують на колишнього народного депутата та члена Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

1 серпня 2024 року суд поновив Головка на посаді голови Тернопільської облради. Але того ж дня депутати обласної ради повторно проголосували за його звільнення.

Михайло Головко був народним депутатом 7-го та 8-го скликань Верховної Ради, на посаді голови Тернопільської облради перебував з листопада 2020 року. У жовтні 2023 року на сесії Тернопільської обласної ради депутати проголосували за звільнення Михайла Головка з посади.

