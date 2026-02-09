ВАКС пом’якшив вирок депутату Гуньку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянув апеляційні скарги сторін на вирок народному депутату Анатолію Гуньку, якого визнали винним у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів США.



У березні 2025 року ВАКС призначив Гуньку покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Його також позбавили права бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, призначеним на посади державної служби строком на 3 роки.



Зараз апеляційна судова інстанція залишила апеляційну скаргу прокурора без задоволення, а апеляційні скарги сторони захисту задовольнила частково. Вирок ВАКС змінено в частині правової кваліфікації дій обвинуваченого та призначення йому покарання.

«Дії обвинуваченого перекваліфіковано на ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначено йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади, строком на 3 роки. В іншій частині вирок залишено без змін», – йдеться у повідомленні пресслужби ВАКС.

Народного депутата України взяли під варту в залі суду.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Через це Гунько втратить депутаський мандат.

Анатолій Гунько наразі публічно не коментував рішення апеляційного суду.

У серпні 2023 року правоохоронці повідомили Анатолію Гуньку про підозру в отриманні хабаря. Тоді ж, у серпні, Гунька виключили із фракції «Слуга народу».

Слідство стверджувало, що депутат, який одночасно був головою Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, підбурював представника приватного підприємства до надання неправомірної вигоди для службових осіб академії та керівника місцевого органу держвлади за забезпечення надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га. Ця земля була в користуванні держпідприємства академії аграрних наук.

За даними слідства, нардеп висловив прохання підприємцю передати «винагороду», яка сягає 221 тис. доларів США – з розрахунку 130 доларів США за 1 га державної землі. Народного депутата та двох його спільників викрили на гарячому одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме – 85 тис. доларів США.

Як повідомляв Центр протидії корупції, Гунько під час допиту визнав отримання хабаря, але захист наполягав на провокації, через яку обвинувачений і вчинив такі неправомірні дії.

У лютому 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро справу скерували до суду.