Суд дозволив акціонерам ЮКОСа стягнути активи РФ у Британії за борг на 65 млрд дол

Високий суд Лондона ухвалив визнати та виконати у Великій Британії рішення арбітражного суду Нідерландів, яке передбачає виплату колишнім інвесторам компанії ЮКОС суми 65 мільярдів доларів з боку Росії, пише Reuters.

Йдеться про рішення арбітражного суду в Гаазі, ухвалене ще 2014 року. Трьом колишнім акціонерам ЮКОСа – компаніям Hulley Enterprises, Yukos Universal та Veteran Petroleum, що входили до Group Menatep Limited, який володів 70% холдингу та втратив гроші за його банкрутства, – присудили компенсацію в розмірі близько 50 мільярдів доларів. У рішенні вказувалося, що Росія фактично експропріювала компанію у її законних власників. За версією суду, влада РФ спеціально домагалася банкрутства компанії, щоб отримати її активи та прибрати бізнесмена Михайла Ходорковського з політики. З огляду на відсотки за ці роки сума зросла.

Інвестори домагаються стягнення коштів за рахунок комерційних активів Російської Федерації, розташованих в Англії та Уельсі. Поки що їм вдалося стягнути лише на суму близько 1,6 мільйона євро. Ці кошти були отримані в результаті продажу з аукціону прав на 18 російських горілчаних брендів, включно зі Stolichnaya та Moskovskaya.

Як пише Reuters, процес відшкодування може тривати кілька років. Очікується також, що Росія подасть апеляцію на це рішення. За версією російської сторони, арбітражне рішення не має виконуватися, зокрема, через звинувачення в шахрайстві з боку попередніх кінцевих власників ЮКОСа.

ЮКОС – колись найбільша нафтова компанія Росії – зазнала примусової процедури банкрутства в Росії в 2006 році після того, як її засновник Михайло Ходорковський став обвинуваченим у кримінальній справі про розкрадання та несплату податків. Більшість активів компанії перейшла до національної компанії «Роснєфть».

У грудні 2020 року Конституційний суд Росії фактично дозволив не виплачувати 57 мільярдів доларів колишнім акціонерам ЮКОСа. У листопаді 2021 року Верховний суд Нідерландів скасував рішення про виплату Росією 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам компанії ЮКОС, а в грудні того ж року суд у США закрив справу про стягнення з РФ 50 мільярдів доларів на користь колишніх акціонерів ЮКОСа.