Суд обрав запобіжний захід Назарію Гусакову

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для Назарія Гусакова – хворого на спінальну м’язову атрофію львів’янина, якого підозрюють «у шахрайському зборі коштів нібито на лікування». Про це 26 березня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Сьогодні за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора Печерський районний суд міста Києва обрав підозрюваному у привласненні коштів, зібраних під приводом лікування СМА, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Також на нього покладено обов’язок здати закордонний паспорт і не відлучатися за межі Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду», – написав Кравченко в соцмережах, додавши, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Напередодні Кравченко повідомляв, що прокуратура просила про цілодобовий домашній арешт для Гусакова.

Як повідомило hromadske із зали суду, захисниця Гусакова, яка, як і підзахисний, брала участь на засіданні по відеозв’язку, просила суд не застосовувати цілодобового домашнього арешту і замінити його на нічний. За словами адвокатки, Гусаков двічі на день потребує вентиляції легень і має гуляти на свіжому повітрі, а стан його здоров’я, за її словами, «суттєво погіршився».

Назарій Гусаков погодився з твердженнями сторони захисту, а прокурор зауважив, що у клопотанні про цілодобовий домашній арешт сторона обвинувачення дійсно не враховувала потреби вентиляції легень.

Зрештою суд задовольнив клопотання прокуратури частково і відправив підозрюваного під домашній арешт із 22:00 до 06:00.

Запобіжний захід діятиме до 26 травня, передає Суспільне.

Генпрокурор напередодні повідомив, що Гусаков повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування.

«Йому вручено повідомлення про зміну підозри. Правова кваліфікація дій не змінилася, однак у ході розслідування зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 осіб, а також збільшилася сума завданих збитків – з 1,3 до 2 мільйонів гривень», – вказав генпрокурор.

Слідчі вважають, що «зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою (лікування – ред.), а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби».

Клопотання про домашній арешт передбачало, що Гусаков зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги.

У червні 2025 року в медіа поширилася інформація про ймовірне зловживання Назарієм Гусаковим коштами, які він збирав на ліки.

Після звинувачень у непрозорому витрачанні грошей він заявив Lviv.Media, що «ніколи не розділяв свої кошти» й пожертви, які отримував на купівлю препаратів. Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Гусаков з червня минулого року отримував препарат «Еврісіді» за кошти міста. Однак Назарій зазначав, що цих ліків усе ж не було достатньо.

Поліція 22 червня повідомила про відкриття кримінального провадження. Президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ, що Гусаков виїхав за кордон 13 червня.