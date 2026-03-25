Прокуратура просить про домашній арешт Назарія Гусакова. Він повернувся в Україну

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про цілодобовий домашній арешт Назарія Гусакова – хворого на спінальну м’язову атрофію 31-річного львів’янина, якого підозрюють «у шахрайському зборі коштів нібито на лікування». Про це 25 березня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, Гусаков повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування.

«Йому вручено повідомлення про зміну підозри. Правова кваліфікація дій не змінилася, однак у ході розслідування зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 осіб, а також збільшилася сума завданих збитків – з 1,3 до 2 мільйонів гривень», – вказав генпрокурор.

Слідчі вважають, що «зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою (лікування – ред.), а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби».

Клопотання про домашній арешт передбачає, що Гусаков зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги.

У червні 2025 року в медіа поширилася інформація про ймовірне зловживання Назарієм Гусаковим коштами, які він збирав на ліки.

Після звинувачень у непрозорому витрачанні грошей він заявив Lviv.Media, що «ніколи не розділяв свої кошти» й пожертви, які отримував на купівлю препаратів. Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Гусаков з червня минулого року отримував препарат «Еврісіді» за кошти міста. Однак Назарій зазначав, що цих ліків усе ж не було достатньо.

Поліція 22 червня повідомила про відкриття кримінального провадження. Президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ, що Гусаков виїхав за кордон 13 червня.