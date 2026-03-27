Правоохоронці розслідують розтрату бюджетних коштів у Київському університеті культури

Триває розслідування ймовірної розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури, повідомляє Офіс генерального прокурора 27 березня.

Слідство вважає, що службові особи навчального закладу в змові з посадовцями Міністерства освіти та науки організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Йдеться про фінансування за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики». Університет отримав близько 760 мільйонів гривень з бюджету за цією програмою впродовж 2022-2023 років.





Обсяг державного фінансування визначали на підставі даних про кількість здобувачів вищої освіти, наукових здобувачів, а також штатного розпису закладу. Правоохоронці припускають, що до офіційних документів могли вносити недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників, що давало підстави для безпідставного збільшення фінансування.

«Крім того, перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі. За попередніми даними внаслідок таких дій державі, завдано шкоди в особливо великих розмірах», – заявляє ОГП.

Слідчі Нацполіції за оперативного супроводу Служби безпеки провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури. Вони вилучили мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які, як припускається, можуть містити докази протиправної діяльності.

СБУ уточнює, що фігуранти справи подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років. Справу відкрили за статтею про привласнення майна, триває розслідування. Наразі про відомство не повідомляє про вручення підозр.

Київський університет культури та МОН наразі не коментували ситуацію публічно.