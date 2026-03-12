СБУ проводить обшуки в Львівській міськраді в справі про «перешкоджання діяльності ЗСУ»

Львівська міська рада повідомила про слідчі дії в одному зі своїх управлінь вранці 12 березня:

«Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних».

Міська адміністрація додає, що повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для «встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування».

Читайте також: СБУ веде досудове розслідування щодо блогера за підозрою в державній зраді – пресслужба

Пресслужба СБУ у Львівській області підтвердила обшуки, які проводяться спільно з Львівською обласною прокуратурою в окремих приміщеннях міської ради Львова та підпорядкованого їй комунального підприємства.

«Наразі перевіряється інформація про можливу протиправну діяльність деяких посадовців. Усі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства та у межах кримінального провадження за статтею 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань)», – йдеться в повідомленні.

Відомство додає, що повідомить деталі згодом.