Убивство Парубія: СБУ заявила про завершення розслідування і передачу справи до суду

СБУ завершила досудове розслідування щодо убивства Андрія Парубія: кілеру загрожує довічне ув’язнення



Служба безпеки Україна заявила про завершення досудового розслідування щодо чоловіка, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.



Як повідомляє пресслужба СБУ, обвинувальний акт вже передали до суду.



У відомстві стверджують, що у ході слідчих дій задокументовано нові злочини з боку фігуранта, зокрема його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України, також знайдено мисливський обріз, який він заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності.

Як заявляють в СБУ, на підставі зібраних доказів фігурант обвинувачується за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

30 серпня 2025 року у Львові застрелили Андрія Парубія – учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік.

1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. 2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Сцельніков перед початком засідання поспілкувався з журналістами і визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі». При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював. Нову підозру в справі він поки не коментував.

3 жовтня Служба безпеки України заявила, що зібрала «беззаперечні докази», які свідчать про те, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення російських спецслужб. Йому повідомили ще одну підозру: в державній зраді.

За даними Офісу генерального прокурора, справу про вбивство доти розслідували за статтями про незаконне поводження зі зброєю і про посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.