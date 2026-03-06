Військовим російської бригади з розслідування «Схем» оголосили підозри за застосування хімічних гранат проти ЗСУ

Харківська обласна прокуратура спільно зі Службою безпеки України оголосила про підозри у «застосуванні заборонених міжнародним правом засобів ведення війни» дев’яти військовослужбовцям 136-ї гвардійської окремої мотострілецької бригади армії РФ. Йдеться про хімічні гранати РГ-Во та К-51, про використання яких цим підрозділом проти українських оборонців на полі бою «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) розповідали у своєму розслідуванні у вересні 2025 року.

Такі хімічні гранати містять отруйні гази CS та CN, які є сльозогінними і заборонені до застосування на полі бою міжнародним гуманітарним правом.

Серед підозрюваних є командир бригади Руслан Назаренко, начальник служби радіаційного, хімічного і біологічного захисту Олександр Куліков, командир розвідувального батальйону Олександр Зінов’єв, командири 2-ї розвідувальної роти Матвій Ісаєв та В’ячеслав Болдирєв, командир відділення взводу БПЛА Павло Степанюк та оператори розрахунку БПЛА Павло Кравець, Олександр Мусаєв та Сергій Соловйов.

Згідно з санкцією статті, в Україні їм усім може загрожувати до 12 років позбавлення волі за статтею про воєнні злочини.

За даними слідства, отримавши наказ від Назаренка, під керівництвом Зінов’єва, Ісаєва та Болдирєва, згадані вище оператори БПЛА застосували хімічні гранати РГ-Во та К-51 проти українських військовослужбовців в районі села Тихе Харківської області. За постачання та підготовку до використання цієї забороненої зброї, відповідно до зібраних слідчими матеріалів, відповідав Куліков.

Правоохоронці зазначають, що кваліфікують їхні дії як порушення не лише українського, а й міжнародного законодавства: положень Четвертої Гаазької Конвенції про закони і звичаї війни та Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення.

«Схемам» вдалось ідентифікувати ще одного військового 136-ї гвардійської окремої мотострілецької бригади – Дмитра Новічіхіна. З ним, як йдеться у журналістському розслідуванні, військові цього підрозділу також обговорювали постачання хімічних гранат. На прохання «Схем» прокоментувати це Новічіхін не відповів.

У розслідуванні «Схеми» згадували й інші підрозділи армії РФ, які використовували заборонені хімічні гранати РГ-Во проти ЗСУ. Це 114-та окрема мотострілецька бригада та частини Росгвардії. У розслідуванні «Схем» із посиланням на дані СБУ також йдеться, що мобільна бригада радіаційного, хімічного та біологічного захисту військової частини 42734 (Центральний військово-хімічний полігон у Саратовській області), може передавати газові гранати РГ-Во підрозділам безпілотних систем, які воюють проти України.