У поліції повідомили деталі масштабних обшуків у медзакладах: 18 підозрюваних, десятки схем

У Національній поліції повідомили деталі масштабної спецоперації із викриття схем привласнення державних коштів на медичні послуги по всій Україні, про яку заявили напередодні. За даними поліції, було проведено 70 обшуків, які охопили майже всі області України, встановлено 18 підозрюваних і викрито десятки схем.

«Йдеться про понад 100 мільйонів гривень збитків, завданих через системно організовані механізми, у яких бюджетні кошти на лікування пацієнтів використовувалися для незаконного збагачення. До схем були залучені керівники медичних закладів, медичні директори, завідувачі відділень, лікарі, бухгалтери, а також посадовці місцевого рівня й підконтрольні приватні структури», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ввечері 20 березня.

За даними поліції, в низці випадків йдеться про організовані групи, «які діяли узгоджено та скоординовано», а серед фігурантів є й ті, «хто вже раніше реалізовував подібні схеми».

«У ході документування встановлено типові механізми зловживань, які використовували фігуранти. Ключовий інструмент – втручання в електронну систему охорони здоров’я: фігуранти завищували кількість пацієнтів, вигадували складні випадки, вносили дані про лікування, якого фактично не було. Декларували дороге обладнання, якого не існувало, та персонал, який не відповідав заявленим вимогам. У результаті – привласнювали кошти за послуги, які або надавалися частково, або не надавалися взагалі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у поліції кажуть, що були задокументовані випадки, коли пацієнтів змушували платити за послуги, які вже були оплачені державою.

«В одних регіонах оформлювали фіктивну паліативну допомогу без фактичного виїзду до пацієнтів. В інших – списували кошти на «важкі» неонатальні чи реабілітаційні випадки, яких у реальності не було. Окремі учасники схем нараховували собі й наближеним особам премії й надбавки або використовували фіктивно працевлаштованих працівників для виведення бюджетних коштів», – зазначили в поліції.

Там кажуть, що йдеться про перший етап масштабної поліцейської спецоперації, і розслідування триває.

18 фігурантам інкримінують привласнення і розтрату майна, зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення, втручання в роботу автоматизованих систем, службову недбалість, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Імен підозрюваних у поліції не наводять, їхня позиція поки що – невідома.

Напередодні у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я в коментарі Радіо Свобода заявили, що слідчі дії відбуваються за сприяння міністерства і Національної служби здоров’я. «Це – результат нашої системної роботи з правоохороними органами з метою уникнення зловживань з коштами Програми медичних гарантій», – заявили в МОЗ.

Водночас заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що розслідування є «логічним продовженням спільної роботи проти ганебної практики, коли пацієнтів змушують платити за те, що вже оплатила держава».