Міська рада Луцька достроково припинила повноваження мера і секретаря міськради

Міська рада Луцька на засіданні 25 березня ухвалила рішення достроково припинити повноваження міського голови Ігоря Поліщука і секретаря міськради Юрія Безпятка. За повідомленням пресслужби міської ради, рішення ухвалили за їхніми заявами.

Як повідомляє Суспільне, Поліщук на засідання заявив, що його відставка «абсолютно не пов’язана ні з НАБУ, ні з аудитом». «Обставини, які спонукали мене до написання такої заяви деталізувати не вважаю за потрібне», – сказав він.

Водночас Юрій Безпятко не пояснив, чому залишає посаду, зазначивши: «Це моє рішення».

У грудні минулого року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що депутатів Волинської обласної і Луцької міської рад підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за виділення ділянки під забудову.

У САП уточнили, що дії двох депутатів обласної і міської рад кваліфікували за статтею про одержання неправомірної вигоди. Також про підозру в наданні неправомірної вигоди повідомили колишньому депутату.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук тоді підтвердив обшуки НАБУ, які відбулися в міськраді 19 грудня. За його словами, обшуки також відбулися за місцем його проживання і в його кабінеті, але нічого не було вилучено:

«Працівники міської ради оперативно добровільно дали документи, як запитували слідчі. На даний момент жодного процесуального статусу, ні підозри, ні залучення мене як свідка – не зроблено. Зі свого боку, як міська рада, так і я особисто висловлюю повну готовність сприяти слідству та встановленню об’єктивної істини в кримінальній справі».

Імена фігурантів правоохоронці офіційно не називали, їхня позиція щодо обвинувачень невідома.