НАБУ й САП підозрюють кількох депутатів на Волині в отриманні хабара за забудову в Луцьку

Депутатів Волинської обласної та Луцької міської рад підозрюють у отриманні неправомірної вигоди за виділення ділянки під забудову. Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 грудня.

За даними бюро, голова однієї з депутатських фракцій Волинської облради, який також є колишнім народним депутатом, у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді «висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також екснардепу) надати неправомірну вигоду в розмірі 30 тисяч доларів».

«За ці кошти обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення «потрібних» рішень Волинською обласною та Луцькою міськрадами, аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного ЖК», – йдеться в повідомленні.

За даними бюро, колишній нардеп пристав на пропозицію. Після того, як міська рада ухвалила рішення про затвердження детального плану території, він надав депутатам половину суми – 15 тисяч доларів.

«Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволило її забудувати», – додає пресслужба.

САП уточнив, що дії двох депутатів обласної і міської рад кваліфікували за статтею про одержання неправомірної вигоди. Також про підозру в наданні неправомірної вигоди повідомили колишньому депутату.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про застосування запобіжних заходів.





Міський голова Луцька Ігор Поліщук підтвердив обшуки НАБУ, які відбулися в міськраді 19 грудня. За його словами, обшуки також відбулися за місцем його проживання та в його кабінеті, але нічого не було вилучено:

«Працівники міської ради оперативно добровільно дали документи, як запитували слідчі. На даний момент жодного процесуального статусу, ні підозри, ні залучення мене як свідка – не зроблено. Зі свого боку, як міська рада, так і я особисто висловлюю повну готовність сприяти слідству та встановленню об’єктивної істини в кримінальній справі».

Імена фігурантів правоохоронці офіційно не називають, їхня позиція щодо обвинувачень невідома.



