Рада ЄС хвалить НАБУ і САП та застерігає від тиску на них

Рада міністрів Європейського Союзу в проєкті висновків щодо розширення, який є в розпорядженні Радіо Свобода, реагує на останні корупційні розслідування в Україні, застерігає від політичного чи правового втручання в роботу антикорупційних органів і водночас фіксує подальший поступ Києва на шляху до членства в Євросоюзі. Документ розглядають міністри Ради загальних питань ЄС 16 грудня 2025 року в межах пункту порядку денного про розширення Євросоюзу.

Зокрема, у своїх висновках Рада ЄС окремо зосередила увагу на роботі антикорупційних органів і наголосила на необхідності захисту їхньої незалежності. У документі підкреслюється «важливість незалежних і ефективних антикорупційних інституцій» та вітається «законодавче виправлення, ухвалене в липні 2025 року, яке відновило процесуальну автономію та незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)», із застереженням, що «деякі положення ще потребують доопрацювання».

Рада також прямо дала зрозуміти, що уважно стежитиме за ситуацією, наголосивши на потребі гарантувати, щоб «у майбутньому жодне правове чи політичне втручання не впливало на роботу цих інституцій». Водночас у Брюсселі позитивно оцінили практичні результати, відзначивши «результати, досягнуті НАБУ та САП у 2025 році, зокрема значну кількість розслідувань, у тому числі у справах про корупцію на високому рівні».

Окремо в документі згадуються сигнали про тиск на громадянське суспільство: «Інциденти щодо ймовірного політичного тиску на антикорупційних активістів, правозахисників і організації громадянського суспільства потребують моніторингу та реагування».

На тлі цього Рада підтвердила, що антикорупційні кроки є складовою ширшого пакета реформ, необхідних для руху до ЄС. У висновках зазначено ухвалення Україною «дорожніх карт щодо верховенства права, державного управління та демократичних інституцій, а також плану дій щодо національних меншин, які Єврокомісія оцінила позитивно».

Водночас наголошується, що реформи судової системи залишаються критично важливими. Рада «бере до відома подальші зусилля України зі зміцнення верховенства права» та підкреслює, що «незалежність, неупередженість і доброчесність судової влади й надалі мають ключове значення».

Окремий акцент зроблено на Конституційному суді: Київ має «без подальших зволікань заповнити вакансії в Конституційному суді шляхом прозорого та заснованого на заслугах процесу добору» і забезпечити його повноцінну роботу.

У Брюсселі також нагадали про необхідність прозорих процедур у всій судовій системі, наголосивши на «постійній важливості прозорих і заснованих на заслугах процедур добору та перевірки суддівського корпусу», зокрема для Верховного суду, а також на ролі «змістовної тимчасової участі незалежних експертів, висунутих міжнародними партнерами».



