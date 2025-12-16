САП: суд залишив чинним вирок колишньому нардепу – 3 роки ув’язнення за незаконну компенсацію

Верховний суд підтвердив вирок колишньому народному депутату 8 скликання у справі про незаконне отримання компенсації за винайм житла – про це 16 грудня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтримав позицію прокурора САП, залишив без задоволення касаційні скарги сторони захисту, а вирок Апеляційної палати ВАКС від 26.08.2024, яким народного депутата України VIII скликання Руслана Сольвара визнано винуватим у незаконному отриманні компенсації за винайм номера в готелі «Київ», – без змін», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура нагадує, що Сольвара визнали винним у зловживанні службовим становищем та призначили покарання – 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) на рік та зі штрафом у розмірі 8 500 гривень. САП уточнє, що колишній парламентар наразі в слідчому ізоляторі.

«Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає», – додає відомство.

Сольвар публічно не коментував справу та рішення суду.

2019 року народному депутату повідомили про підозру в тому, що він, отримавши квартиру в Києві у спадок, продовжував отримувати компенсацію за номер у столичному готелі.

У 2021 році Вищий антикорупційний суд визнав експарламентаря від «Блоку Петра Порошенка» Руслана Сольвара невинуватим у обвинуваченні за статтею про зловживання службовим становищем через недоведеність наявності в його діях складу кримінального правопорушення. Спеціалізована антикорупційна прокуратура згодом оскаржила рішення.



