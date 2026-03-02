Гучні справи НАБУ і САП, які стартували, або отримали нове дихання, після розслідувань у медіа

(Рубрика «Точка зору»)

Анастасія Борема

Розслідування у медіа не замінюють роботи правоохоронних органів. Але інколи саме з журналістських матеріалів починається перевірка фактів, яка згодом переходить у провадження, обшуки, вироки і реальну відповідальність для недоброчесних посадовців.

Бувають і інші кейси – коли НАБУ і САП викривають схему, а журналісти починають власне розслідування і знаходять нові зв’язки чи активи у вже існуючих провадженнях.

Ця синергія дає результати – у вигляді зруйнованих схем і наближення реальної відповідальності для їх учасників.

Тут ми зібрали розслідування журналістів, які перетворилися на гучні справи НАБУ і САП або ж виявили докази, які допомогли антикорупційникам просунутись у вже існуючих розслідуваннях.

Шурма, ОП і сонячна енергетика: як держава платила сотні мільйонів станціям в окупації (Bihus.Info)

У серпні 2023 року журналісти Bihus.Info викрили масштабну схему в енергетиці. Після початку великої війни десятки «зелених» станцій на півдні країни опинилися в окупації. Серед них і ті, що належали близькому оточенню Ростислава Шурми, який на той час курував в Офісі президента України саме енергосектор.

Перебуваючи в окупації, ці станції продовжували отримувати виплати від держави за «зеленим тарифом», хоча, ймовірно, вже не мали зв’язку з енергосистемою України. Після сюжету Bihus.Info своє розслідування почали в Національному антикорупційному бюро.

У січні 2026 року НАБУ і САП оголосили підозри 9 учасникам схеми, серед них Ростислав Шурма і його брат. За даними НАБУ та САП, загальна сума збитків для держави становить 141,3 млн гривень.

13 лютого Ростислава Шурму, який після звільнення з ОП виїхав за кордон, оголосили в міжнародний розшук.

20 об'єктів нерухомості та бабуся-мільйонерка: кейс голови АМКУ Павла Кириленка («Схеми» / Радіо Свобода)

У березні 2024 року проєкт Радіо Свобода «Схеми» опублікували матеріал про родинні статки голови АМКУ Павла Кириленка.

У період 2020-2023 його родичі придбали автівки і низку об’єктів нерухомості у Києві й області, а також в Ужгороді, загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень, не маючи для цього офіційних доходів.

Кириленко заявляв, що джерело статків – це стартовий капітал родини, який був сформований у 90-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу «Стирол» у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу.

Після цього матеріалу детективи антикорупційного бюро розпочали розслідування щодо Кириленка. 28 серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання НАБУ і САП про взяття очільника АМКУ Павла Кириленка під варту і визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн і зобов’язання носити електронний браслет.

5 червня 2026 року НАБУ і САП повідомили йому про нову підозру – у недекларуванні майна. Його дружині, Аллі Кириленко, також оголосили підозру – у пособництві в незаконному збагаченні. У жовтні 2025 справу передали до суду.

Маєток за $750 тисяч та автопарк на $400 тисяч: як живе родина полковника «стратегічного» департаменту поліції (hromadske)

У липні 2025 року hromadske опублікувало розслідування про родину полковника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олексія Єлхіна.

Журналісти з’ясували, що сім’я користується Mercedes-Benz G-Class 2023 року, який виставляли на продаж за понад 200 тисяч доларів. Формально дружина полковника орендувала авто у компанії, що належить прибиральниці.

Із 2021 року родина також користується маєтком із басейном у Києві вартістю близько 750 тисяч доларів. За місяць до заселення Єлхіних будинок викупила фірма, що належить жінці, яка незадовго до того перебувала на обліку в центрі зайнятості.

Дружина поліцейського за п’ять років задекларувала близько 30 мільйонів гривень доходу, однак журналісти не знайшли бізнесу, який би пояснював такі суми.

Після виходу розслідування НАБУ розпочало офіційне провадження, а у листопаді 2025 детективи провели обшуки у Єлхіна в межах провадження щодо перевірки походження активів.

Заможні жінки та королівська нерухомість генерала СБУ (Слідство.Інфо)

Журналісти «Слідства.Інфо» знайшли квартиру, записану на дружину бригадного генерала СБУ Іллі Вітюка, Юлію Вітюк, ринкова вартість якої – 21,5 мільйона гривень.

Через це розслідування журналіста переслідували та намагалися вручити повістку. Офіційної зарплати посадовця на таку квартиру не вистачило б. Водночас у своїй декларації Вітюк вказав її вартість майже вдвічі нижчою – 12,8 мільйона гривень.

Після розголосу президент Зеленський звільнив Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

У вересні 2025 року НАБУ і САП вручили Іллі Вітюку підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід – заставу у понад 9 млн грн. У Службі безпеки заявили, що це помста НАБУ. У лютому 2026 НАБУ і САП завершили розслідування щодо генерала Вітюка.

«Big brother is» Офісу Президента: елітне майно брата і хабар для ексзаступника голови ОП (Українська правда)

У лютому 2026 НАБУ і САП передали до суду справу ексзаступника керівника ОП Андрія Смирнова. Його підозрюють у незаконному збагаченні, легалізації та прийнятті пропозиції хабара у 100 тис. доларів.

Це розслідування НАБУ і САП почали після публікації журналістів УП, які розповіли, що у 2022 році брат тодішнього заступника голови ОП Смирнова придбав апартаменти в елітній новобудові Львова, землю в Карпатах, паркомісце в Києві, Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл. Ринкова вартість покупок склала близько чверті мільйона доларів, а ціну землі і нерухомості, ймовірно, занизили.

Згодом Смирнова звільнили з ОП, а у 2024-му НАБУ і САП повідомили йому про підозру у незаконному збагаченні – різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

У 2025-му Смирнов отримав ще одну підозру – за «легалізацію» незаконно отриманих коштів і прийняття пропозиції хабара. У 2019–2021 він інвестував 6,5 млн грн у будівництво нерухомості у рекреаційній зоні Одещини.

У 2022-му до підозрюваного звернувся власник будівельної компанії та запропонував послуги на суму $100 тис. для зведення одного з пляжних будинків. За це попросив забезпечити перемогу в тендері «потрібної» компанії.

Розпил 246 мільйонів на армійській системі «Дзвін» (Bihus.Info)

У 2021 році журналісти Bihus.Info розповіли, що на розробку системи управління армією «Дзвін» витратили 4 роки і 600 млн грн бюджетних коштів. Роботу ще у 2016 довірили фірмі без досвіду «Еверест Лімітед». За цей час технічне завдання змінювали 13 разів, через що вартість робіт зросла на 300 млн грн.

У результаті із заявлених 200 функцій системи фактично працювали лише 10. А сума розкрадань під час розробки сягнула 246 млн грн.

Після сюжету Bihus.Info Міністерство оборони України заявило про припинення фінансування проєкту «Дзвін» до висновків правоохоронних органів. Також у Міноборони анонсували аудит усіх дослідно-конструкторських робіт у сфері інформаційних технологій.

Крім цього, НАБУ після сюжету забрало справу «Дзвону» і почало власне розслідування. У лютому 2026 року НАБУ і САП завершили слідство у справі. Підозри отримали ексзаступник начальника Генштабу, ексначальник військ зв'язку, полковник та директор ТОВ «Еверест Лімітед».

«Міністр живе у тещі у квартирі за 17 мільйонів гривень. Звідки гроші?» (Слідство.Інфо)

У травні 2025 року прокурори САП після розслідування журналістів «Слідства.Інфо» подали позов до Вищого антикорупційного суду, щоб конфіскувати частину квартири (або її вартості), де мешкав тодішній міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Раніше журналісти з’ясували, що квартира коштує понад 17 мільйонів гривень та офіційно належить його тещі. Вона, схоже, не мала доходів на купівлю такої нерухомості. Житло купили, коли Віталій Коваль очолював Рівненську ОДА, а пов’язані з ним фірми отримували мільярдні підряди на побудову, ремонт та обслуговування доріг у регіоні.

Мільйони на ліках: золота схема головного контролера фармринку (Bihus.Info)

У лютому 2025 року журналісти помітили тодішнього голову Держлікслужби Романа Ісаєнка на виїзді з будинку на Київщині, якого немає у його декларації.

Вартість маєтку, записаного на батьків дружини Ісаєнка, могла сягати 300 тисяч доларів. Тоді Ісаєнко не зміг пояснити походження грошей рідні на таку покупку. Крім того, журналісти знайшли зв’язок між ним і фірмою, яка отримувала мільйонні замовлення від Держлікслужби.

Після сюжету НАБУ і САП розпочали розслідування щодо Ісаєнка, згодом його звільнили з Держлікслужби.

У лютому 2026 року Ісаєнко отримав підозру у внесенні недостовірних відомостей в декларації.

«Гроші сп**жені»: екстрадиція посадовця «Енергоатому» («Схеми», Радіо Свобода)

Національне антикорупційне бюро України екстрадувало з Німеччини до України ексдиректора фірми-генпідрядника, яка здійснювала будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі.

Раніше НАБУ і САП повідомили йому та низці осіб про підозру в розтраті 100 мільйонів гривень – після виходу розслідування «Схем», в якому журналісти опублікували аудіозапис наради у кабінеті високопосадовця національної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Миколи Божка. Учасники розмови констатували, що частина грошей на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі зникла, і обговорювали, як приховати цей факт та профінансувати подальші роботи, щоб вчасно здати об’єкт.

Арешт секретного маєтку Комарницького в Козині (Bihus.Info)

На початку 2025-го НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто» зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. До дослідження схем групи Комарницького долучилися і журналісти Bihus.Info, які раніше вже розповідали про оборудки ексдепутата Київради.

Восени 2025 року журналісти показали недобудований маєток на 3135,8 кв.м та землі у Козині, які пов’язані з Денисом Комарницьким. Згодом Вищий антикорупційний суд арештував цей палац-недобуд, пов’язаний з Комарницьким.

Московська таємниця нардепа від «Слуги Народу» («Схеми», Радіо Свобода)

Журналісти «Схем» розповіли, що депутат Каптєлов не вказав у декларації, що його дружина й діти проживають в Росії, як і не задекларував їхню московську нерухомість, а також доходи своєї дружини-громадянки РФ від державної установи у Москві.

Після матеріалу НАБУ і САП розпочали кримінальне провадження щодо можливого внесення недостовірної інформації нардепом Каптєловим.

Нерухомість на мільйон $, Rolex, Cartier: скарби нових прокурорів Кравченка (Bihus.Info)

У серпні 2025 журналісти Bihus.Info опублікували розслідування щодо двох новопризначених прокурорів Вінницької та Закарпатської областей – Олега Ткаленка і Мирослава Пацкана. У матеріалі йшлося про квартири, будинки та автівки родичів прокурорів, які неможливо було пояснити їхніми офіційними доходами.

Після сюжету Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала провадження щодо прокурорів. Справи розслідує НАБУ.

Розслідування, які призвели або можуть призвести до конфіскації активів посадовців:

Конфіскація активів родини посадовця Нацполіції Полієнка («Схеми», Радіо Свобода)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив позов прокурора САП про цивільну конфіскацію і визнав необґрунтованими активи родини заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка.

Судді постановили стягнути в дохід держави вартість двоповерхового пентхаусу площею 220 квадратних метрів у київському ЖК бізнес-класу «Зарічний» у розмірі 3,6 мільйона гривень та кошти з його продажу у розмірі 4,9 млн гривень, а також два паркомісця, розташовані в тому ж комплексі.

У вересні 2024 року журналісти «Схем» (Радіо Свобода) встановили, що апартаменти, в яких проживав сам Полієнко з родиною, були оформлені на його тещу, яка офіційно заробила за життя лише 100 гривень.

Нині справа в апеляції: Тарас Полієнко і його родичі оскаржують рішення про конфіскацію.

Автопарк помічників нардепа Литвиненка вартістю 8,6 мільйонів (Bihus.Info)

Прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду позов, щоб визнати автопарк нардепа Литвиненка «необґрунтованими активами». Якщо суд задовольнить позов – їх вартість (а це 8,6 млн грн) конфіскують в дохід держави.

У 2020-2021 неофіційні водії Литвиненка та пов’язана з ним компанія купили три люксові автівки: Toyota Land Cruiser 200, BMW 730LD та BMW X5 – усі 2020 року випуску. Загальна вартість – понад 8,6 млн грн.

Після покупки машинами користувався сам нардеп. Навіть мав пропуск, щоб заїжджати на цих авто на територію Верховної Ради. При цьому за даними САП, доходів депутата і членів його родини не могло вистачити на покупку цих авто.

Після сюжету Bihus.Info прокурор САП звернувся до НАЗК, а також сам дозібрав докази – і тепер нардепу загрожує конфіскація.

Безробітна родина очільника митниці Звягінцева (hromadske)

У червні 2025 року журналісти hromadske оприлюднили відео про активи очільника митниці Звягінцева. У матеріалі йшлося про мільйонні статки родини посадовця, офіційні доходи якої не пояснювали масштаби наявних активів.

У вересні 2025 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду позов про визнання необґрунтованими активи вартістю понад 3,2 млн гривень, якими користувався чиновник. Того ж місяця Вищий антикорупційний суд наклав арешт на ці активи в порядку забезпечення позову.

Позов стосується цивільної конфіскації активів, законність набуття яких, за версією слідства, не підтверджується офіційними доходами.

Не кожне розслідування автоматично завершується підозрою чи вироком. І не кожна справа доходить до суду. Але без медійного розголосу багато з цих історій могли б залишитися непоміченими, а фігуранти і далі б продовжували збагачуватися за рахунок платників податків.

Журналістика не замінює слідство. Але вона важлива і сама по собі – як інструмент суспільного контролю та джерело фактів. А в поєднанні з роботою антикорупційних органів ці зусилля підсилюють одне одного: медіа допомагають виявляти й публічно висвітлювати зловживання, а НАБУ і САП дають цим історіям процесуальне продовження та перспективу реальної відповідальності.

Під час війни питання прозорості й підзвітності влади стає особливо чутливим – і для суспільства, і для міжнародних партнерів України. А на шляху до членства в ЄС така взаємодія – це показник того, що інституції працюють, а незалежні медіа залишаються невід’ємною частиною демократичної системи.

Анастасія Борема – керівниця відділу комунікацій в Bihus.Info, авторка і викладачка курсу з комунікацій і SMM для студентів УКУ

