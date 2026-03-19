Генпрокурор: бенефіціару банку «Фінанси і кредит» вручили підозру в розтраті майна у Франції

Колишній народний депутат і бенефіціар банку «Фінанси та Кредит» отримав повідомлення про підозру у Франції, заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко 19 березня.

Підозру вручили в справі про виведення з банку понад 500 мільйонів гривень.

Кравченко не назвав імені підозрюваного, але обставини вказують на Костянтина Жеваго.

«Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації», – написав він у своїх соцмережах.

Бенефіціара банку підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, розтраті майна в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними генпрокурора, після вручення підозри Жеваго допитали в статусі підозрюваного.

Читайте також: ДБР: суд в управління АРМА майно у справі про розтрату коштів банку «Фінанси і кредит»

Слідство вважає, що підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит», створив і очолив стійку «ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку». Ця організація займалася системним виведенням коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ.

«Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень», – заявив генпрокурор.

Він назвав вручення підозри наслідком ефективної взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною.

За словами Кравченка, під час вручення підозри фігурант заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування:

«Ми до цього були готові. Розслідування триває».





У грудні 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. Його підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держави. Банк «Фінанси та кредит» збанкрутував у 2015 році. Суд згодом погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро.

Також на початку серпня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.

Сам Жеваго відкидає всі обвинувачення проти себе.



