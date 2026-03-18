Суд у Польщі схвалив екстрадицію в Україну російського археолога Бутягіна

Окружний суд Варшави задовольнив запит України та вирішив екстрадувати російського археолога Олександра Бутягіна в Україну, де його звинувачують у кримінальному злочині. Про це повідомляє видання «Вот Так», кореспондент якого був присутній на суді, а також російська агенція ТАСС із посиланням на родичів науковця.

Рішення суду першої інстанції не означає негайної депортації – захист вже оголосив, що його буде оскаржено. Бутягін залишається під вартою у Польщі. Перед початком судового засідання 18 березня він заявив, що почувається добре, але не очікує позитивного рішення суду.

Бутягіна затримали у Варшаві в грудні 2025 року. Він читав лекції в Європі та перебував у Польщі дорогою з Нідерландів. За даними варшавської прокуратури, в Україні його підозрюють у частковому знищенні об’єкта культурної спадщини та заподіянні шкоди на суму понад 201,6 мільйона гривень (4,8 мільйона доларів). За цим звинуваченням в Україні Бутягіну може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Олександр Бутягін є керівником сектору давньої археології Північного Причорномор’я відділу стародавнього світу Ермітажу. З 1999 року він очолює роботу Мирмекійської археологічної експедиції, яка досліджує стародавнє поселення Мирмекій на території сучасної Керчі. Справа проти нього пов’язана з його участю в розкопках у Криму після 2014 року – з моменту окупації Криму Росією. Влада України вважає ці розкопки незаконними, оскільки вони проводяться без дозволу Києва.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило «протест» послу Польщі в Москві у зв’язку із затриманням науковця. За словами відомства, звинувачення української влади на його адресу є «абсурдними», а Бутягін є «всесвітньо відомим археологом» і «вже кілька десятиліть веде дослідження на Керченському півострові».