Суд у Варшаві відклав розгляд справи про екстрадицію до України російського археолога Бутягіна

Суд у столиці Польщі Варшаві 15 січня розглядав справу про екстрадицію в Україну російського археолога Олександра Бутягіна, підозрюваного у проведенні незаконних археологічних розкопок в окупованому Криму.

Як повідомляє медіа Slawa TV, суд переніс засідання після того, як захист Бутягіна клопотав про відведення судді, заявивши про його можливу упередженість.

Адвокати зазначили, що саме цей суддя раніше не дозволив екстрадицію громадянина України до Німеччини, що, на їхню думку, може свідчити про його заангажованість.

Раніше Олександр Бутягін визнав, що здійснював археологічні розкопки в Криму понад 25 років, у тому числі після окупації півострова Росією.

Однак археолог не визнає своєї провини, відкидає можливість екстрадиції й заявляє, що отримував дозволи на розкопки від влади РФ, а здобути такі дозволи від України не міг.

Бутягіна затримали на запит України 11 грудня за підозрою в незаконних розкопках у Криму.

В Україні Бутягіна з 2024 року оголосили в розшук. Російський учений читав лекції в Європі й перебував у Польщі проїздом із Нідерландів.

12 січня суд у Варшаві продовжив арешт Бутягіна до 4 березня.

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Польщі Кшиштофа Краєвського і висловило йому «рішучий протест» у зв’язку із затриманням археолога.

Олександр Бутягін є завідувачем сектору античної археології Північного Причорномор’я Відділу Античного світу Ермітажу. З 1999 року він керує роботами Мірмекійської археологічної експедиції, яка досліджує античне городище Мірмекій на території сучасної Керчі.

Влада України називає незаконною участь Бутягіна у розкопках після 2014 року – з моменту окупації Криму Росією.

Археолога підозрюють у частковому руйнуванні об’єкта культурної спадщини та заподіянні збитків на суму понад 201,6 мільйона гривень (4,8 мільйона доларів), заявляв речник Варшавської окружної прокуратури Петр Скіба. Науковцеві може загрожувати до п’яти років позбавлення волі в Україні.