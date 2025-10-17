Суд у Польщі відмовив у екстрадиції до Німеччини українця, підозрюваного в справі про «Північний потік»

Громадянина України, якого розшукує Німеччина через підрив «Північного потоку», не екстрадуватимуть туди з Польщі – відповідне рішення постановив Варшавський районний суд, передають міжнародні медіа 17 жовтня.

Суд також звільнив українця з-під варти.

«Польське радіо» цитує адвоката затриманого Тимошеуша Папроцького, який заявив, що суд відхилив усі докази, подані у справі Володимира Ж.

На запитання, чи слід судити будь-якого українця в такій справі, Папроцький наголосив, що «жоден громадянин України не може бути звинувачений або зрештою засуджений за будь-які дії проти Росії».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав рішення суду:

«Польський суд відмовив у екстрадиції до Німеччини українського громадянина, підозрюваного в підриві «Північного потоку-2», і звільнив його з-під варти. І це справедливо. Справу закрито».





Раніше Туск висловлював думку, що Польща не зацікавлена видавати українця, екстрадиції якого домагається Німеччина за підозрою у причетності до вибухів, що пошкодили газопроводи «Північний потік».

Про затримання україня в Польщі за підозрою у причетності до підриву «Північного потоку» стало відомо наприкінці вересня. Сам він стверджує, що не мав жодного стосунку до підриву і перебував в Україні на той момент.

Це вже другий арешт громадянина України після арешту в Італії минулого місяця у зв’язку з вибухом на газопроводі.

Раніше три німецькі видання – Die Zeit, Süddeutsche Zeitung і ARD – повідомляли, що німецькі правоохоронці вважають, що встановили особи всіх учасників «диверсійної групи» і що всі вони – громадяни України. У розслідуванні видань йшлося про те, що попередньо Німеччина ідентифікувала сімох осіб, які здійснили підриви «Північних потоків» у 2022 році: це четверо водолазів, включно з однією жінкою – рекордсменкою України з глибоководних занурень. Також до групи входили фахівець із вибухівки, шкіпер і координатор.

Німеччина видала шість ордерів на арешт. Сьомий підозрюваний – український військовослужбовець, який проходив навчання в Німеччині й, за деякими даними, загинув на фронті в Україні, писали ЗМІ. У німецькій прокуратурі наголошували, що це була серйозна атака на енергетичну інфраструктуру Німеччини – незалежно від політичних мотивів тих, хто здійснив підрив.

Внаслідок вибухів у районі острова Борнхольм в Балтійському морі у вересні 2022 року обидва газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2» зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

Газопроводи «Північний потік» потрапили під санкції ЄС, оскільки країни Євросоюзу визнали їх потенційним знаряддям тиску Москви на Європу.







