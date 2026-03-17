Кравченко: Україна та Іспанія створять спільну групу для розслідування вбивства Портнова

Очільник Офісу генерального прокурора Руслан Кравченко зустрівся з в Іспанії з генеральною прокуроркою країни Терезою Перамато – про це він повідомив 17 березня.

За його словами, ключовими темами зустрічі були екстрадиція та міжнародна правова допомога. Кравченко зазначив, що з 2022 року Іспанія задовольнила 13 запитів України щодо видачі підозрюваних у тяжких злочинах, дев’ятьох із них уже передали українській стороні.

Окремо, додав генпрокурор, він обговорив із Перамато розслідування вбивства українського політика та юриста Андрія Портнова в Іспанії.

«Для нас важливо встановити всі обставини: від виконавців і організаторів до ширшого контексту цього злочину. Нам вдалося переконати колег у необхідності створення спільної міжнародної слідчої групи (Joint Investigation Team) та підтвердити стратегічну роль України як партнера у цьому розслідуванні», – заявив Кравченко.





Він додав, що українська сторона передала іспанським судовим органам необхідні документи для запуску JIT. На думку генпрокурора, такий формат посилить і пришвидшить розслідування.

Кравченко також повідомив про зустрічі з міністром юстиції Іспанії Феліксом Боланьйосом Гарсією та президентом Національного суду Хуаном Мануелем Фернандесом Мартінесом. За його словами, він передав іспанським посадовцям перелік актуальних для України справ. Розмова стосувалася питань універсальної юрисдикції, дотримання прав людини в процедурі екстрадиції та гарантування безпеки екстрадованих.

Міністерство юстиції Іспанії повідомило про зустріч Боланьйоса з Кравченком «з метою зміцнення судової співпраці між двома країнами». За даними пресслужби, на зустрічі обговорили, зокрема, розслідування та переслідування воєнних злочинів і «наголосили на ролі Іспанії як захисника центральної роботи міжнародних кримінальних трибуналів та Міжнародного кримінального суду».

25 лютого національна поліція Іспанії повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві ексзаступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова у Німеччині.

Ексзаступника голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії 21 травня 2025 року.

З грудня 2021 року Андрій Портнов, який був радником, а потім заступником голови адміністрації експрезидента Януковича, перебував під санкціями США через вплив на суди.

З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

За даними журналістів програми «Схеми», Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.



