Прокуратура встановила особи 13 колаборантів, який підозрюють у воєнних злочинах в Ізюмі

Правоохоронці ідентифікували 13 бойовиків збройних угруповань, які брали участь у воєнних злочинах в Ізюмі, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 13 березня.

Йдеться про 11 бойовиків і «депутата» угруповання «ЛНР», а також голову «Союзу кінематографістів ДНР», які, за даними слідства, вчиняли воєнні злочини під час окупації міста. Кравченко зазначає, що чоловіки перейшли на бік Росії 2014 року, зокрема, брали участь у захопленні будівлі СБУ в Луганську.





«Під час окупації Ізюму вони грабували та катували людей, утримуючи їх у металевих контейнерах без їжі й води. Побиттям і погрозами окупанти вибивали інформацію про ветеранів АТО та військових. Свої звірства вони знімали на відео для монтажу пропагандистських роликів про «ліквідацію бандерівців». За це системно отримували підвищення по службі та заохочення, в т. ч. від вищого політичного керівництва РФ», – повідомив Кравченко.

Серед жертв, зокрема, був 46-річний пластун і помічник депутата Ізюмської міської ради – за словами Кравченка, його жорстоко побили та застрелили, а тіло викинули біля залізничного переїзду.

Генпрокурор уточнив, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури усім 13 людям повідомили про підозру в державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни.

«Ці злочини не мають терміну давності. Відплата неминуча», – додав він.

Ізюмський район Харківщини російська армія окупувала на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Сили оборони звільнили частину Харківщини восени того ж року. Після деокупації правоохоронці почали виявляти на звільнених територіях місця масових поховань.

Москва від початку агресії проти України не визнає скоєння своїми військовими воєнних злочинів.



