Прокуратура: військового РФ судитимуть за погрози й зґвалтування під час окупації Київщини

Прокурори продовжують розслідування воєнних злочинів російських військових під час окупації частини Київської області в 2022 році, повідомляє обласна прокуратура 13 березня.

Зокрема, одному з військових РФ, який входив до складу батальйону «Волки» 16-ї бригади ГРУ генштабу РФ, повідомили про підозру. За даними відомства, в березні 2022 року, під час окупації села Качали, він разом з іншими військовими проводив рейди домівками місцевих жителів.

«Погрожуючи вбивством, окупант змусив жінку разом із малолітніми дітьми залишити власний будинок, після чого родина була позбавлена можливості проживати у своєму житлі до завершення окупації», – повідомляє прокуратура.

Дії окупанта кваліфікували за статтею про воєнні злочини, а саме – жорстоке поводження з цивільним населенням.

Також обвинувальний акт щодо ще одного російського військового за звинуваченням в жорстокому поводженні з цивільними передали до суду, додає прокуратура. Йдеться про командира мотострілецької роти 64 окремої мотострілецької бригади російської армії.

Зокрема, він погрожував убивством місцевим жителям, щоб придушити будь-який спротив, під час окупації села Андріївка.

«Крім того, користуючись беззахисністю цивільної жінки, окупант зґвалтував українку, спричинивши фізичні та моральні страждання», – додає прокуратура.

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

Москва від початку агресії проти України не визнає скоєння своїми військовими воєнних злочинів.



