Прокуратура: трьох військових РФ підозрюють у розстрілі жителя Гостомеля в 2022 році

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури правоохоронці повідомили про підозру трьом російським військовим через вбивство цивільного на Київщині, повідомив Офіс генерального прокурора 2 березня.

За даними слідства, в березні 2022 року під час окупації Гостомеля Бучанського району командир штурмової роти підрозділу повітрянодесантних військ РФ віддав підлеглим завідомо злочинний наказ про розстріл цивільного.

«Окупанти зупинили на вулиці беззбройного чоловіка, який перебував у цивільному одязі та не брав участі у бойових діях. Виконавши наказ, вони вистрілили в українця з автоматичної зброї. Від отриманого вогнепального поранення голови потерпілий загинув на місці», – йдеться в повідомленні.





Досудове розслідування встановило, що фігуранти цілком усвідомлювали цивільний статус убитого. Дії командира кваліфікували за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Його підлеглих підозрюють у вчиненні воєнного злочину за попередньою змовою.

Офіс генпрокурора додає, що правоохоронці здійснили низку слідчих дій, у тому числі ексгумацію, допити свідків та процедури впізнання.

Умисне вбивство цивільних під час міжнародного збройного конфлікту є грубим порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином, нагадує відомство.

Київська область, яка частково перебувала під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року, була звільнена від російських військ на початку квітня 2022 року. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів і зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

Москва від початку агресії проти України не визнає скоєння своїми військовими воєнних злочинів.

