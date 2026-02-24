Мурали із зображеннями загиблих військових та ключових моментів російсько-української війни масово з’являються на стінах багатоповерхівок й інших споруд від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За ці чотири роки вони стали не просто мистецьким явищем, а окремою мовою пам’яті.

Сам феномен стріт-арту для України не новий. До великої війни мурали здебільшого прикрашали міста сюжетами з казок, портретами митців, культурних діячів чи символічними композиціями. Однак із початком повномасштабного вторгнення Росії змінилися їхній зміст і призначення. Тепер стіни говорять про війну.

Українські воєнні мурали – це не лише мистецтво на стінах. Це візуальна історія країни, що бореться, пам’ятає і не дозволяє стерти імена тих, хто віддав життя за її свободу.



