Коли стіни говорять про війну: пам’ять, закарбована в муралах Києва (фоторепортаж)

Мурали із зображеннями загиблих військових та ключових моментів російсько-української війни масово з’являються на стінах багатоповерхівок й інших споруд від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За ці чотири роки вони стали не просто мистецьким явищем, а окремою мовою пам’яті.

Сам феномен стріт-арту для України не новий. До великої війни мурали здебільшого прикрашали міста сюжетами з казок, портретами митців, культурних діячів чи символічними композиціями. Однак із початком повномасштабного вторгнення Росії змінилися їхній зміст і призначення. Тепер стіни говорять про війну.

Українські воєнні мурали – це не лише мистецтво на стінах. Це візуальна історія країни, що бореться, пам’ятає і не дозволяє стерти імена тих, хто віддав життя за її свободу.


Руки військового, які зшивають розірваний прапор України, – робота стріт-арт художника Саші Корбана, яку він створив наприкінці березня 2022 року під час боїв за звільнення Бучі та Ірпеня.«У мене немає слів. Скільки загинуло людей, скільки вбито невинних дітей, скільки скалічених душ. Завдяки неймовірним зусиллям наших воїнів ЗСУ, тероборони, волонтерів і всіх українців, які об'єдналися, ми стримуємо ворога, щоб він не зміг розірвати нашу рідну країну. І ми вистоїмо, ми переможемо!» – написав автор у соцмережах
«У мене немає слів. Скільки загинуло людей, скільки вбито невинних дітей, скільки скалічених душ. Завдяки неймовірним зусиллям наших воїнів ЗСУ, тероборони, волонтерів і всіх українців, які об’єдналися, ми стримуємо ворога, щоб він не зміг розірвати нашу рідну країну. І ми вистоїмо, ми переможемо!» – написав автор у соцмережах
На муралі «Сім’я для чотирилапого» зображена зооволонтерка Анастасія Тиха, якій на початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося вивести з Ірпеня близько 30 тварин, між ними були й собаки з інвалідністю. Стінопис вказує на проблематику безпритульних собак та котів і на можливість їхньої адопції. Побачити мурал можна в Києві на Златоустівській вулиці
У серпні 2022 року до Дня авіації у Києві відкрили мурал, присвячений «Привиду Києва» – таку назву дали пілотам, які боронили небо столиці від початку повномасштабного російського вторгнення. Там також зображений винищувач МіГ-29ворив мурал художник Андрій Ковтун
Мурал «Свята Джавеліна» створила в травні 2022 року творча група Kailas‑V. Художники наголошують, що образ символічної мадонни, яка тримає в руках ПТРК, – символ опору, а не релігійний. Проти створення муралу тоді виступила Всеукраїнська рада церков. Пізніше, 25 травня за розпорядженням міської влади Києва замалювали німб навколо голови мадонни
У парку «Відрадний» у Києві в червні 2022 року з’явився мурал із відомим в Україні джеком-расселом. Пес Патрон став талісманом загону піротехніків, які розміновують території у Чернігівській області, а також одним із символів російсько-української війни. Автори зображення – художники Віталій Гідеван та Олена Нойна
Ті самі автори – Віталій Гідеван та Олена Нойна – створили в Києві в липні 2022 року інший мурал під назвою «Герої без зброї». На ньому зображений рятувальник з янгольськими крилами. Героєм цього конкретного муралу став київський рятувальник Юрій Плетньов
У 2023 році в Києві відкрили мурал на честь «Запорізького месника», військовослужбовця ЗСУ, який збив 7 російських літаків із ПЗРК «Ігла» в Запорізькій області з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Його автори: Олена Нойна та Віталій Гідеван
На одній із адміністративних будівель Верховної Ради у Києві з’явився мурал із зображенням Героя України Олександра Мацієвського та написом «Слава Україні! Героям Слава». Автор муралу – французький художник Крістіан Гемі – присвятив його пам’яті всіх загиблих під час війни в Україні. «Слава Україні!» – були останні слова Мацієвського перед тим, як його розстріляли російські військові
На Подолі у Києві присвятили мурал загиблому герою та чемпіону України з хокею Олександру Хмілю. Олександр долучився до Сил оборони з перших днів повномасштабного вторгнення. 12 травня 2023 року під Бахмутом він загинув
У грудні 2025 року на території дитячої лікарні «Охматдит» у Києві зʼявився мурал-графіті, на якому зображений хлопчик із крапельницею та кіт із парасолькою, який символічно захищає хлопчика від ракети, що наближається. Графіті створив український художник Андрій Єрмоленко. У такий спосіб автор вирішив привернути увагу світової спільноти до необхідності посилення ППО в Україні
Цей мурал присвячений загиблому бійцю Андрію Огороднику на позивний «Оджос». Знайти його можна у Києві на вулиці Новаторів.15 квітня «Оджос» разом з бійцями свого підрозділу здійснив прорив на «Азовсталь». 26 квітня 2022 року він загинув від уламкового поранення під час боїв за Маріуполь.Художник Віталій Гідеван розповів про те, що ініціаторкою створення стінопису на честь бійця стала мама «Оджоса», Світлана Лисенко
15 квітня «Оджос» разом з бійцями свого підрозділу здійснив прорив на «Азовсталь». 26 квітня 2022 року він загинув від уламкового поранення під час боїв за Маріуполь.
Художник Віталій Гідеван розповів про те, що ініціаторкою створення стінопису на честь бійця стала мама «Оджоса», Світлана Лисенко
Автори муралу із зображенням добровольців 3-ї штурмової бригади кажуть, що місце для його розміщення обрали невипадково. У будинку на вулиці Ревуцького у Києві проживав громадський активіст та волонтер Сергій Машовець, який загинув під час захисту Києва у березні 2022 року
1 травня 2022 року, у день своєї загибелі на Донеччині, разом із побратимами врятував з-під завалів одинадцять людей і кота.Олексію Мовчану на позивний «Тінь», командиру взводу добровольчого формування «ОУН» присвятили мурал в Києві, як і пам'яті всіх добровольців, які загинули, захищаючи Україну
Мурал – подяка волонтерам у Києві на Подолі з’явився у червні 2023 року. На ньому зображена пара, яка застигла в обіймах. Тіла цих двох – вкривають обійми безлічі інших рук. Ці руки символізують усі благодійні фонди та громадські організації, які допомагають військовим, біженцям, жінкам, дітям і тваринам
На Дарницькому шосе в Києві можна побачити мурали присвячені пам'яті загиблих захисників України. На одному з муралів зображено, зокрема, п'ять бійців протитанкового батальйону 3-ї ОШБр, які поклали життя за Батьківщину: Володимир «Рудий» Стариков, Олександр «Тихон» Тихонець, Михайло «Тінь» Мовчан, Ярослав «Холм» Холмогоров, Максим «Вікінг» Тимчина
На бульварі Миколи Міхновського у Києві є мурал під назвою «Захисники світла». На ньому зображений військовий, який пильнує небо від повітряної небезпеки, та енергетик, який готовий швидко лагодити електромережі у разі пошкоджень
На фото: чоловік проходить повз мурал на підпірній стіні в Протасовому Яру, Київ, лютий 2026 року.Цей мурал створений на основі фотографії, зробленої під час футбольного матчу між «Динамо» Загреб та «Хайдук» Спліт у лютому 2023 року у Загребі (Хорватія). Коли вболівальники «Бед Блю Бойз» з «Динамо» Загреб вшанували пам'ять українських військових – футбольних уболівальників, які загинули в боях з російськими військовими, – піднявши вгору руки з банерами, на яких були зображені імена загиблих та гасла «Слава Україні!»
Цей мурал створений на основі фотографії, зробленої під час футбольного матчу між «Динамо» Загреб та «Хайдук» Спліт у лютому 2023 року у Загребі (Хорватія). Коли вболівальники «Бед Блю Бойз» з «Динамо» Загреб вшанували пам'ять українських військових – футбольних уболівальників, які загинули в боях з російськими військовими, – піднявши вгору руки з банерами, на яких були зображені імена загиблих та гасла «Слава Україні!»
«Мурал із зображенням Фенікса (міфічний птах символізує відродження після смерті – ред.) тепер (з грудня 2022 року – ред.) прикрашає відреставровану багатоповерхівку у Святошинському районі Києва. Будівля була зруйнована російською ракетою 15 березня 2022 року. Це лише початок. Відбудуємо всю Україну, будинок за будинком», – зазначили в Міноборони
На «Алеї друзів», що на Дніпровській набережній у Києві, створений мурал у пам’ять про військовослужбовця Олега Фадєєнка. У 2014-му Олег добровільно долучився до АТО. Після початку повномасштабного російського вторгнення захищав Харківщину в спецпідрозділі ГУР Kraken, згодом служив у 3-й окремій штурмовій бригаді.На Бахмутському напрямку Фадєєнко отримав важке поранення та 2 липня 2023 року помер у лікарні. Йому посмертно присвоїли звання Герой України
Також на «Алеї друзів» можна побачити мурали у памʼять про Володимира Плетньова на позивний «Жрець» та Кирила Баєва на позивний «Баян».У перші години повномасштабної війни «Жрець» виконував бойове завдання у напрямку Широкиного, неподалік від Маріуполя. Його група першою зустрічала противника. 24 лютого Володимир зазнав кульового поранення в голову. Побратими надали йому допомогу та евакуювали до шпиталю, де ранком наступного дня Плетньов помер.У перший день повномасштабного вторгнення спортсмен Кирило Баєв ухвалив рішення піти до ТрО. А за кілька місяців долучився до спецпідрозділу Kraken. Військовий Кирило Баєв на позивний «Баян» брав участь у звільненні Харківщини та боях на сході України. 14 січня 2023 року він поліг біля Соледару. Йому був 21 рік
У перші години повномасштабної війни «Жрець» виконував бойове завдання у напрямку Широкиного, неподалік від Маріуполя. Його група першою зустрічала противника. 24 лютого Володимир зазнав кульового поранення в голову. Побратими надали йому допомогу та евакуювали до шпиталю, де ранком наступного дня Плетньов помер.
У перший день повномасштабного вторгнення спортсмен Кирило Баєв ухвалив рішення піти до ТрО. А за кілька місяців долучився до спецпідрозділу Kraken. Військовий Кирило Баєв на позивний «Баян» брав участь у звільненні Харківщини та боях на сході України. 14 січня 2023 року він поліг біля Соледару. Йому був 21 рік
«Алея друзів» у Києві на набережній Дніпра, яку створили в пам’ять про загиблих військових
Художники Paint Hunters створили мурал із зображенням українського захисника на стіні будинку на вулиці Ігорівській, 16 у Києві. На стінописі також розмістили вірш поета Дмитра Касянюка.«Головна мета проєкту – подякувати нашим героям і нагадати про тих, хто оберігає нашу свободу», – говорили художники під час створення муралу
У Києві неподалік від Поштової площі в грудні 2023-го з’явився мурал на підтримку українських військових, захисників «Азовсталі», які п у російському полоні. Ініціаторами створення стінопису стали дружини полонених воїнів. Малювали мурал волонтери та фанати «Динамо» з Києва
Мурал біля Пішохідного мосту в Києві, на якому зображений колишній голова Служби безпеки України Василь Малюк
Біля Пішохідного мосту у Києві, в районі Поштової площі, є чимало муралів, створених у пам'ять загиблих українських військових. І кожен має свою історію.Один із муралів присвячений полеглим бійцям полку «Азов». «Цей мурал вшановує пам'ять хоробрих захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України», – зазначають волонтери, які долучились до створення цього муралу.На ньому зображені четверо українських військових, які загинули під час російсько-української війни. Ігор «Козацький» Краснобриж і Богдан «Пєнтагон» Хохленков загинули в боях за Маріуполь. Олександр «Тара» Тараман поліг навесні 2022 року підчас оточення Маріуполя. Назарій «Грінка» Гринцевич загинув 6 травня 2024 року в Серебрянському лісі на Луганщині
Один із муралів присвячений полеглим бійцям полку «Азов». «Цей мурал вшановує пам'ять хоробрих захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України», – зазначають волонтери, які долучились до створення цього муралу.
На ньому зображені четверо українських військових, які загинули під час російсько-української війни. Ігор «Козацький» Краснобриж і Богдан «Пєнтагон» Хохленков загинули в боях за Маріуполь. Олександр «Тара» Тараман поліг навесні 2022 року підчас оточення Маріуполя. Назарій «Грінка» Гринцевич загинув 6 травня 2024 року в Серебрянському лісі на Луганщині

Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

