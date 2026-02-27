СБУ повідомила про підозру 9 російським військовим через застосування хімзброї у Вовчанську

Служба безпеки України повідомила про підозру командиру бригади РФ та його підлеглим, які застосовували хімічну зброю під час штурму Вовчанська, заявило відомство 27 лютого.

За висновками кіберфахівців, контррозвідки та слідчих СБУ, йдеться про полковника Руслана Назаренка – командира 136-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу РФ. Він віддав наказ задіяти заборонені хімічні речовини під час штурму Вовчанська та двох прилеглих селищ на Харківщині протягом вересня 2024 – червня 2025 років.

Правоохоронці зафіксували використання російських аерозольних гранат «К-51» та «РГ-Во», споряджених отруйними речовинами подразнювальної дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).

СБУ вказує на те, що ці засоби ведення війни заборонені Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993.





«За наказом Назаренка його підлеглі скидали хімбоєприпаси з квадрокоптерів на оборонні позиції українських військ. Унаслідок детонації гранат отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи. У такий спосіб рашисти намагались змусити бійців Сил оборони вийти з окопів під прямий вогонь ворога», – йдеться в повідомленні.

СБУ встановила, що протягом цього періоду російські війська щонайменше 14 разів скидали заборонені боєприпаси на позиції Сил оборони.

Також слідство ідентифікувало вісьмох підлеглих Назаренка, які забезпечували та використовували на передовій проти українських захисників заборонені хімічні речовини.

Всім дев’ятьом російським військовим повідомили про підозру у воєнних злочинах. Тривають «комплексні заходи, щоб притягнути всіх винних до відповідальності».

На липень 2025 року СБУ задокументувала понад 10 тисяч російських хімічних атак проти українських сил від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У вересні 2025 року журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) зʼясували, які військові формування Росії мають на своєму озброєнні та використовують проти українських військових новітні газові гранати РГ-Во, у порушення міжнародних угод про заборону використання хімічної зброї, а також законів і звичаїв війни. Серед них, зокрема, дві мотострілецькі бригади, та окремі підрозділи БПЛА, а також Росгвардія.

У квітні 2025 року Головне управління розвідки повідомило, що на лінії бойового зіткнення дедалі частіше фіксуються випадки застосування силами РФ боєприпасів з отруйним газом. За даними розвідки, серед українських військових внаслідок цього були загиблі.

Москва від початку агресії проти України не визнає скоєння своїми військовими воєнних злочинів.





