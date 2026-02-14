Висновки 5 країн: Навальний був убитий отрутою еквадорської жаби

Російський опозиціонер Олексій Навальний загинув у російській колонії 16 лютого 2024 року внаслідок отруєння речовиною під назвою епібатидин. Йдеться про надтоксичну отруту зі шкіри південноамериканської жаби-дереволаза. Про це офіційно заявили 14 лютого міністерства закордонних справ п’яти країн – Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини та Нідерландів. Незадовго до публікації заяви про причини загибелі Навального першим повідомило про це видання The Insider.

У заяві йдеться, що країни, які підписали її, переконані в тому, що Навальний був отруєний «летальним токсином», і це ґрунтується на результатах аналізів біоматеріалів Олексія Навального. У заяві наголошено, що російська влада стверджує, що Навальний помер від природних причин, однак, враховуючи наявність отрути в його організмі і те, що Навальний загинув у російській колонії, країни доходять висновку, що у російської влади були засоби, мотиви і можливість отруїти опозиціонера.

Тепер ми знаємо, що Путін готовий застосовувати хімічну зброю проти своїх власних громадян

У заяві згадується про попередній випадок отруєння Навального отрутою «Новачок» у 2020 році. Країни звинуватили Росію в порушенні конвенції про заборону хімічної зброї. Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро написав про висновки щодо причин смерті Навального у соцмережі X, зазначивши: «Тепер ми знаємо, що Володимир Путін готовий застосовувати хімічну зброю проти своїх власних громадян, щоб залишитися при владі».

Повідомлення The Insider

The Insider раніше повідомив, що Навальний був убитий саме отрутою епібатидин, що підтвердили експерти з п’яти країн – це Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди. Стверджується, що вони проаналізували біоматеріали Олексія Навального, які вдалося вивезти за кордон після його загибелі. Як саме зразки біоматеріалів Олексія вдалося вивезти з Росії, залишається невідомим.

Тепер цьому є докази: Путін убив Олексія хімічною зброєю

Вдова Олексія Навального Юлія Навальна підтвердила повідомлення The Insider і поклала відповідальність за смерть чоловіка на очільника Росії Володимира Путіна.

«Я була впевнена, що мого чоловіка отруїли, з першого дня, але тепер цьому є докази: Путін убив Олексія хімічною зброєю. Я вдячна європейським державам за кропітку роботу, яку вони вели два роки, і за розкриття правди», – написала Навальна

Вона також зробила коротку заяву для преси.

Два роки тому на полях Мюнхенської конференції Юлія Навальна повідомила про смерть чоловіка. Соратники Навального звинувачують російську владу в його вбивстві. Юлія Навальна у вересні минулого року повідомляла, що закордонні лабораторії встановили, що він був отруєний, але при цьому, за її словами, вони відмовлялися повідомити, якою саме отрутою. У 2020 році Навального отруїли отрутою «Новачок», тоді він вижив.

The Insider пояснює, що епібатидин – нейротоксин, що впливає на нікотинові та мускаринові ацетилхолінові рецептори. Ці рецептори беруть участь у передачі больових відчуттів, а також у русі та інших функціях. Епібатидин викликає оніміння всього тіла, яке може швидко прогресувати до повного паралічу. Дози стають смертельними, якщо параліч викликає зупинку дихання.

Епібатидин був відкритий Джоном Дейлі в 1974 році, проте його структура була повністю з’ясована тільки в 1992 році. Дослідження показують, що ця отрута практично не метаболізується в організмі людини. Максимальна концентрація в мозку досягається приблизно через 30 хвилин після потрапляння в організм.

Стаття про синтез отрути

Радіо Свобода виявило, що у 2013 група російських авторів опублікувала наукову роботу про спосіб ефективного синтезу епібатидину. У роботі цей небезпечний токсин представлений як неопіоїдний анальгетик з високою знеболювальною активністю, що не викликає залежності. Троє з п’яти авторів статті – співробітники російського Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ДержНДІОХТ). На базі ДержНДІОХТ у 1970-ті роки були розроблені бойові отруйні речовини серії «Новачок». У 2020 році проти інституту були введені санкції ЄС і США, приводом для них стало отруєння Олексія Навального «Новачком» у серпні того ж року. У 2023 році ДержНДІОХТ був також включений до санкційних списків України та Канади за постачання технологій російській армії.

The Insider наводить думку лікаря-реаніматолога Олександра Полупана, який лікував Навального при отруєнні «Новачком». На його думку, те, що відомо про симптоми Навального перед смертю, узгоджується з тим, що відомо про вплив епібатидину на організм людини.

Олексій Навальний помер у колонії «Полярний вовк» у селищі Харп 16 лютого 2024 року. Про це повідомило управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу. За твердженням відомства, політик «після прогулянки відчув себе зле, практично відразу втративши свідомість», а реанімаційні заходи результатів не дали. Тіло Навального слідчі віддали його матері тільки 24 лютого. Політика поховали 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві.



