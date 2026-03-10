Сибіга привітав доповідь ООН щодо депортації Росією українських дітей

Україна «вітає» останню доповідь Незалежної міжнародної слідчої комісії ООН щодо України та її конференційний документ про депортацію та переміщення українських дітей, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 10 березня.

На думку міністра, висновки Комісії підтверджують, що порушення Росією міжнародного гуманітарного права та прав людини, в тому числі депортація українських дітей, «становлять злочини проти людяності та є частиною скоординованої державної політики, схваленої на найвищому рівні, зокрема Путіним».

«Міжнародна спільнота повинна посилити тиск на Росію, щоб змусити агресора припинити жорстоке поводження з військовополоненими та цивільними затриманими, забезпечити їхнє звільнення та повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей», – додав він.

Голова МЗС закликав активізувати зусилля для притягнення винних до відповідальності та покласти край «відчуттю безкарності» Росії.

Раніше Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень, скоєних під час війни Росії та України, назвала злочином проти людяності депортацію, нелегальне переміщення та насильницьке зникнення дітей Росією з окупованих територій України, а також військовим злочином затримку у репатріації цих дітей до України. Комісія також опублікувала новий звіт, де детально описує результати розслідування за минулий рік.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.







