Перша леді США повідомила про возз’єднання дітей із України та РФ зі своїми родинами

Дружина президента США Меланія Трамп «успішно об’єднала російських та українських дітей з їхніми родинами», повідомив її офіс 12 лютого, не уточнивши, скільки дітей повернулося в Україну і скільки – в РФ.

«Перша леді США вже втретє сприяла поверненню дітей до їхніх родин після того, як вони були розлучені через регіональний конфлікт», – інформує пресслужба Меланії Трамп.

Також офіс цитує слова самої першої леді: «Я ціную те, що Росія та Україна віддані справі повернення дітей, які були переміщені через обставини, що супроводжують цей конфлікт. Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю Росію та Україну активізувати свої зусилля для гарантування безпечного повернення кожної дитини до її сімей та опікунів».

У грудні 2025 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уже дякував Меланії Трамп за її роль у поверненні українських дітей.

На початку грудня 2025 року Білий дім заявив про повернення ще сім дітей –шість хлопчиків і одна дівчинка – возз’єдналися зі своїми сім’ями в Україні. За заявою першої леді США Меланії Трамп, її «відданість забезпеченню безпечного повернення дітей до їхніх сімей у цьому регіоні є непохитною».

У заяві зазначається, що Трамп і її представник «надали гуманітарну допомогу від США для покращення результатів ініціативи з возз’єднання».

Читайте також: Лубінець закликав до відповідальності винних після даних про табори, де РФ «перевиховує» українських дітей

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

За даними Офісу генерального прокурора на 4 грудня 2025 року, 1 876 вивезених дітей вдалося повернути додому.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.

