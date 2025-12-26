Лубінець розповів про долю вивезених військовими РФ жителів села Грабовське 

Росія надала список громадян, яких вивезла із села Грабовське на Сумщині, а також проінформувала, де і в яких умовах вони перебувають. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Мені навіть скинули фотографії, відео спілкування з ними про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, умовами проживання. 52 людини, дітей серед них немає», – розповів Дмитро Лубінець.

Раніше президент Зеленський припускав, що серед вивезених жителів Грабовського є діти.

За словами Лубінця, наразі тривають переговори про повернення цих людей на територію України.

«Зараз вони перебувають водному з прифронтових регіонів Російської Федерації. Вони в ролі цивільних громадян. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень. Я терміново звернувся до Москалькової (уповноваженна з прав людини в РФ Тетяна Москалькова – ред.), щоб їх фізично повернули на територію України», – зазначив Лубінець.

Він переконаний, що для повернення цих людей Росія виставить Україні якісь умови.

Раніше російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське Краснопільської громади в Сумській області, що на кордоні з Росією, і примусово вивезли до РФ цивільних українців.