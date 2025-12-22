Прорив поблизу Грабовського: в ОВА прокоментували фото DeepState

Заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимир Бабич заявив, що обласній владі відомо про фото й відео із прикордонного села Грабовське, які напередодні оприлюднили аналітики проєкту DeepState. Про це він повідомив в етері Радіо Свобода.

«Ці кадри, які облетіли інтернет, які ви кажете, вони нам відомі стали сьогодні», – сказав він в ефірі програми Свобода Live.

Він наголосив, що контроль за позиціями військових у регіоні – не у компетенції обласної військово-цивільної адміністрації, проте вони перебувають в постійному контакті з військовим командуванням, зокрема з підрозділами 14-го армійського корпусу та бригадою, яка тримає оборону на цій ділянці. Бабич додав, що військові проведуть власні розслідування, після чого буде надано юридичну оцінку їхнім діям.

Напередодні стало відомо що російські військові зайшли на територію прикордонного села Грабовське у Сумській області. 21 грудня аналітична група DeepState опублікувала фото і інформацію про те, що особовий склад військових, які тримали позиції поблизу села Грабовське, «безвідповідально ставились до виконання завдань», а саме: «надавали свою табельну зброю місцевим, безпечно поводилися під ворожими дронами та могли під тими ж дронами «накривати поляну». Аналітики закликали до проведення аудиту прикордонних ділянок та перевірки утримання позицій.

Начальник управління комунікацій Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що протяжність кордону з РФ є величезною, «абсолютно очевидно, що неможливо на кордоні просто поставити у кожному прикордонному селищі по надцть укріпрайонів».

«І неможливо, і не було б розумно, бо в них просто прилетить ФАБ і буде дуже багато мертвих українців, тому завдання було в тому, щоб вибивати їх (росіян), одразу коли вони заходять. Проблемою в Грабовському стала наявність там мирного населення, яке росіяни використали як живий щит. Це головна проблема – те, що не всі люди евакуюються.. і потім виникає отакий випадок. Село в пішій доступності до кордону», – сказав Трегубов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, потрібно було реагувати, коли сили РФ почали рух, але проблема була в тому, що вони одразу мали доступ до українських мирних жителів, саме тому треба евакуювати, але це не робота ЗСУ – закликати чи примусово евакуйовувати цивільне населення.

21 грудня в ЗСУ підтвердили примусове вивезення російськими військовими близько пів сотні українських цивільних із Грабовського. За повідомленням, переважно це – чоловіки й жінки літнього віку, одній із жінок – 89 років.

Військові зазначили, що «внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського».

Водночас угруповання Об’єднаних сил повідомило, що українські військові намагаються вибити російські сили з прикордонного села Грабовське на Сумщині, і там тривають бої. При цьому, за словами військових, «попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні».

