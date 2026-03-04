СБУ повідомила про підозру російському генералу через удар по лікарні «Охматдит»

Служба безпеки України задокументувала нові воєнні злочини командувача дальньої авіації військово-повітряних сил РФ генерал-майора Сергія Кувалдіна, заявляє пресслужба відомства 4 березня.

За даними слідства, 8 липня 2024 року посадовець віддав бойовий наказ на завдання ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві. Медичний заклад атакували стратегічною крилатою ракетою Х-101 класу «повітря-земля», яку запустили з російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.





«Унаслідок обстрілу двоє цивільних загинуло, ще десятки людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Значних пошкоджень зазнали будівля та приміщення дитячої лікарні з високотехнологічним обладнанням», – нагадує СБУ.

На час атаки Кувалдін був першим заступником командувача та начальником штабу дальньої авіації військово-повітряних сил Росії. Невдовзі після удару по «Охматдиту», за даними служби, він отримав підвищення і був призначений командувачем дальньої авіації збройних угруповань РФ.

Слідчі СБУ заочно повідомили Кувалдіну про підозру у воєнних злочинах, які спричинили загибель людей.

У листопаді 2025 року СБУ повідомила Кувалдіну про підозру через командування ракетною атакою по інфраструктурі об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Львові у ніч з 3 на 4 вересня 2024 року.

У вересні 2025 року Головне управління розвідки Міноборони України назвало Кувалдіна серед 13 осіб із командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які, за даними ГУР, причетні до планування й організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Російські війська в липні 2024 року вдарили ракетою по лікарні «Охматдит», унаслідок чого повністю було зруйновано токсикологічний корпус, ще кілька відділень були пошкоджені. В момент удару в ньому знаходилися сотні пацієнтів, підключених до крапельниць та апаратів, деяким дітям у момент обстрілу робили операції. Внаслідок удару загинули лікар-нефролог та родич одного з пацієнтів. Постраждали понад 50 людей, включно з дітьми.

ФОТОГАЛЕРЕЇ: «Охматдит» в день атаки і зараз. Що змінилося за рік, який минув після обстрілу (слайдер)















