Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

СБУ повідомила про підозру російському генералу через удар по лікарні «Охматдит»

Російські війська в липні 2024 року вдарили ракетою по лікарні «Охматдит», унаслідок чого повністю було зруйновано токсикологічний корпус, ще кілька відділень були пошкоджені
Російські війська в липні 2024 року вдарили ракетою по лікарні «Охматдит», унаслідок чого повністю було зруйновано токсикологічний корпус, ще кілька відділень були пошкоджені

Служба безпеки України задокументувала нові воєнні злочини командувача дальньої авіації військово-повітряних сил РФ генерал-майора Сергія Кувалдіна, заявляє пресслужба відомства 4 березня.

За даними слідства, 8 липня 2024 року посадовець віддав бойовий наказ на завдання ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві. Медичний заклад атакували стратегічною крилатою ракетою Х-101 класу «повітря-земля», яку запустили з російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.


«Унаслідок обстрілу двоє цивільних загинуло, ще десятки людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Значних пошкоджень зазнали будівля та приміщення дитячої лікарні з високотехнологічним обладнанням», – нагадує СБУ.

На час атаки Кувалдін був першим заступником командувача та начальником штабу дальньої авіації військово-повітряних сил Росії. Невдовзі після удару по «Охматдиту», за даними служби, він отримав підвищення і був призначений командувачем дальньої авіації збройних угруповань РФ.

Слідчі СБУ заочно повідомили Кувалдіну про підозру у воєнних злочинах, які спричинили загибель людей.

Читайте також: Прокуратура: трьох військових РФ підозрюють у розстрілі жителя Гостомеля в 2022 році

У листопаді 2025 року СБУ повідомила Кувалдіну про підозру через командування ракетною атакою по інфраструктурі об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Львові у ніч з 3 на 4 вересня 2024 року.

У вересні 2025 року Головне управління розвідки Міноборони України назвало Кувалдіна серед 13 осіб із командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які, за даними ГУР, причетні до планування й організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Російські війська в липні 2024 року вдарили ракетою по лікарні «Охматдит», унаслідок чого повністю було зруйновано токсикологічний корпус, ще кілька відділень були пошкоджені. В момент удару в ньому знаходилися сотні пацієнтів, підключених до крапельниць та апаратів, деяким дітям у момент обстрілу робили операції. Внаслідок удару загинули лікар-нефролог та родич одного з пацієнтів. Постраждали понад 50 людей, включно з дітьми.

«Охматдит» в день атаки і зараз. Що змінилося за рік, який минув після обстрілу (слайдер)
ФОТОГАЛЕРЕЇ:

«Охматдит» в день атаки і зараз. Що змінилося за рік, який минув після обстрілу (слайдер)


НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG