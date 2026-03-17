ОГП повідомив про підозру трьом членам угруповання «ДНР» за депортацію 213 дітей

Ювенальні прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру в справі про депортацію 213 дітей трьом членам угруповання «ДНР» – так званому «міністрові освіти і науки ДНР», «голові адміністрації Донецька» та директорці інтернату, з якого дітей вивезли на територію РФ. Цим особам інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

«Слідство встановило: депортація була заздалегідь спланованою операцією. 16 лютого 2022 року окупаційна влада вже організувала процес так званої «евакуації», а керівникам навчальних закладів наказали підготувати списки дітей. 18 лютого про рішення оголосили та реалізували їх: 213 вихованців інтернату депортували до Росії. На сьогодні жодна дитина з цієї групи не повернута, а 78 дітей уже незаконно передані до російських родин. Це не евакуація. Це депортація українських дітей і воєнний злочин», − заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Раніше в березні Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень, скоєних під час війни Росії та України, назвала злочином проти людяності депортацію, нелегальне переміщення та насильницьке зникнення дітей Росією з окупованих територій України, а також воєнним злочином затримку у репатріації цих дітей до України. Комісія також опублікувала новий звіт, де детально описує результати розслідування за минулий рік.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.