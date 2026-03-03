«Схеми» з’ясували, де на момент вбивства Портнова працював один з імовірних підозрюваних

Олександр Азізов, якого видання «Українська правда» називає ймовірним підозрюваним у вбивстві ексзаступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, на момент скоєння злочину у травні 2025 року отримував заробітну плату як технічний працівник у московській клінінговій компанії «Шанс». Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

За допомогою верифікованих витоків із баз даних РФ журналісти з’ясували, що Азізов, щонайменше протягом 2023-2025 років отримував зарплату в різних російських компаніях, які надають послуги з «обслуговування приміщень». Зокрема, власник однієї з цих компаній, де Азізов працював до кінця 2024 року – колишній співробітник приватної охоронної фірми у Москві.

У компанії «Шанс» Олександр Азізов значився «прибиральником виробничих і службових приміщень», відповідно до записів у трудовій книжці з витоків із верифікованих баз даних РФ. «Схеми» встановили, що 23 травня 2025 року, через два дні після вбивства Портнова, Олександру Азізову нарахували від «Шансу» на картку 45 тисяч рублів заробітної плати (це майже 22,5 тисяч гривень за курсом НБУ на той час). Йому продовжували платити до липня 2025 року.

Ця компанія була створена в березні 2011 року. Одноосібним директором і власником фірми є Дмитро Пронін, який займається клінінговим бізнесом у Москві. Чистий прибуток «Шансу» за 2024 рік склав п’ять мільйонів рублів (близько двох млн гривень на той час).

Журналісти зв’язалися з Проніним. Він не підтвердив, але і не заперечив, що в його компанії працював Олександр Азізов. Він також не відповів по суті на запитання про те, чи відомо йому, де перебував Азізов у період вбивства українського політика.

«Нічого про нього (Азізова – ред.) навіть не знаю. У нас в компанії більше ніж 3000 співробітників, приходять і йдуть, тому важко сказати», – повідомив Пронін.

До січня 2025 року Азізов також отримував зарплату ще в одній московській фірмі – «Альфа Клінінг». Її одноосібним директором і власником є Денис Вельміскін. Журналісти знайшли його резюме як «спеціаліста з безпеки» на одному з сайтів із пошуку роботи в РФ, датоване травнем 2015 року. У ньому Вельміскін зазначав роботу в приватній охоронній фірмі «Бодигард». Як її співробітник він охороняв головний офіс політичної партії «Яблоко» у Москві.

Вельміскін, в компанії якого працював Азізов, раніше і сам був найманим працівником в акціонерному товаристві «Кіберлі Ленд», власниками якого російські новинні ресурси називали родину колишнього депутата-єдинороса Андрія Метельського.

Почувши запитання про Азізова, Вельміскін поскаржився на поганий зв’язок і поклав слухавку. На подальші повідомлення він не відповів.

Також, відповідно до записів у трудовій книжці, Азізов у період з липня 2023 по грудень 2024 року працював ще в одній клінінговій компанії Москви – під назвою «Візит». Її керівництво на дзвінки й повідомлення з проханням про коментар не відповіли.

Раніше видання «Українська правда» оприлюднило імена ймовірних підозрюваних у вбивстві Портнова – це брати-уродженці Донеччини Олександр і Велі Азізови. «Схеми» перевірили дані цих братів і встановили, що Азізови у 2023-2024 роках отримали російські паспорти: в Олександра він і досі значиться «дійсним», а у Велі – ні.

Згідно з верифікованими даними з витоків з реєстрів РФ, Олександр Азізов отримав російський паспорт у червні 2023 року в Ростовській області РФ, а його брат – у квітні 2024 року на території окупованої Донеччини.

Журналісти перевірили за допомогою російського сервісу «Госуслуги» паспорт Олександра Азізова за 2023 рік – він значиться «дійсним».

Паспорт Велі Азізова вказаний як «недійсний». Крім того, Велі Азізов мав також інший російський паспорт, виданий ще у 2015 році, який теж значиться «недійсним». Водночас сам по собі факт «недійсності» паспорту громадянина РФ не означає автоматичний вихід із російського громадянства.

Азізови не коментували звинувачень у можливій причетності до злочину.

25 лютого національна поліція Іспанії повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві ексзаступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова у Німеччині.

Зазначається, що розслідування наразі показує, що заарештований чоловік є особою, яка здійснила постріли біля школи в Посуело-де-Аларкон (Мадрид).

Іспанські правоохоронці інформують, що було видано Європейський ордер на арешт та Європейський ордер на розслідування для обшуку місця проживання затриманого.

Прокуратура Кельна повідомила, що влада Німеччини вже розглядає питання про екстрадицію підозрюваного.

Колишнього заступника голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії 21 травня 2025 року.

З грудня 2021 року Андрій Портнов, який був радником, а потім заступником голови адміністрації експрезидента Януковича, перебував під санкціями США через вплив на суди.

З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

За даними журналістів проєкту «Схеми», Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.