Затриманий ймовірний підозрюваний у вбивстві Портнова має громадянство РФ – «Схеми»

Видання «Українська правда» оприлюднило імена ймовірних підозрюваних у вбивстві ексзаступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – це брати-уродженці Донеччини Олександр та Велі Азізови. Вони, за даними «УП», певний час проживали на території Росії, але, як йдеться в матеріалі журналістів, їм не вдалося підтвердити інформацію про наявність російського громадянства у Азізових. Проєкт «Схеми» (Радіо Свобода) перевірили дані цих братів і встановили, що Азізови у 2023-2024 роках отримали російські паспорти: в Олександра він і досі значиться «дійсним», а у Велі – ні. Про це свідчить інформація з витоків російських баз даних, доступ до яких мають «Схеми».

Згідно з верифікованими даними з витоків з реєстрів РФ, Олександр Азізов отримав російський паспорт у червні 2023 року у Ростовській області, а його брат – у квітні 2024 року на території окупованої Донеччини.

Журналісти перевірили за допомогою російського сервісу «Госуслуги» паспорт Олександра Азізова за 2023 рік – він значиться «дійсним».

Паспорт Велі Азізова вказаний як «недійсний». Крім того, Велі Азізов мав також інший російський паспорт, виданий ще у 2015 році, який теж значиться «недійсним». Водночас сам по собі факт «недійсності» паспорту громадянина РФ не означає автоматичний вихід з російського громадянства.

27 лютого журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач повідомив, що затриманий підозрюваний у вбивстві Андрія Портнова – Азізов Олександр Азізович, родом з міста Шахтарськ Донецької області і має громадянство України. За інформацією журналіста, іншим підозрюваним також є його брат Велі Азізов, який, ймовірно, на даний час переховується на території Росії, та ще один невстановлений співучасник.

Азізови не коментували звинувачень у можливій причетності до злочину.

25 лютого національна поліція Іспанії повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві ексзаступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова у Німеччині.

Зазначається, що розслідування наразі показує, що заарештований чоловік є особою, яка здійснила постріли біля школи в Посуело-де-Аларкон (Мадрид).

Іспанські правоохоронці інформують, що було видано Європейський ордер на арешт та Європейський ордер на розслідування для обшуку місця проживання затриманого.

Прокуратура Кельна повідомила, що влада Німеччини вже розглядає питання про екстрадицію підозрюваного.

Колишнього заступника голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії 21 травня 2025 року.

З грудня 2021 року Андрій Портнов, який був радником, а потім заступником голови адміністрації експрезидента Януковича, перебував під санкціями США через вплив на суди.

З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

За даними журналістів програми «Схеми», Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.