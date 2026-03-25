Генпрокурор: суд залишив чинним вирок у справі про вбивство підлітка на столичному фунікулері

Київський апеляційний суд підтвердив довічне ув’язнення Артема Косова в справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 25 березня.

За словами Кравченка, суд відхилив апеляційну скаргу сторони захисту щодо перекваліфікації злочину на вбивство через необережність.

«Суд повторно дослідив докази, на яких наполягали адвокати Косова. Жоден із доводів не похитнув висновки суду першої інстанції», – заявив він.

Натомість, стверджує генпрокурор, повторне дослідження доказів лише підтвердило, що конфлікт спровокував обвинувачений, а тілесні ушкодження потерпілого є були прямим наслідком цілеспрямованих дій Косова:

«Під час подій на території Київського фунікулера ні Максим Матерухін, ні його друзі не ображали чи принижували Артема Косова чи інших присутніх. Вони не виявляли жодної неприязні чи ворожості до когось із пасажирів і тим більше – до засудженого».

Посадовець додав, що статус військовослужбовця УДО та стан сп’яніння лише підвищують ступінь відповідальності. Відтак він назвав призначене судом покарання справедливим, обґрунтованим і таким, що відповідає тяжкості злочину.





У вересні 2025 року Шевченківський районний суд Києва засудив колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова до довічного ув’язнення, визнавши його винним в умисному вбивстві з хуліганських мотивів неповнолітнього Максима Матерухіна на верхній станції Київського фунікулера в квітні 2024 року.

ДБР повідомило в квітні 2025-го, що підозрюваний у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві не визнає свою провину. Втім, незадовго до винесення вироку Артем Косов в останньому слові в суді визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.



