Поширення фото клієнтки банку без її згоди є неправомірним – коментар офісу омбудсмана

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини на запит Радіо Свобода прокоментував резонансну ситуацію з оприлюдненням фотографії клієнтки банку Monobank.

В установі послалися на законодавство, яке захищає банкіську таємницю, зокрема, Цивільний кодекс, Закон про банки та банківську діяльність і затверджені Національним банком Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Ці правила, зокрема, зобов’язують банки забезпечувати зберігання та захист інформації, а закон про банки передбачає відповідальність за порушення порядку її розкриття.

«Необхідно зазначити, що фотографія клієнтки, отримана під час процедури аутоідентифікації в банку, та інформація про блокування рахунку особи становить банківську таємницю та є персональними даними клієнта. Публікація такої фотографії та інформації про блокування рахунку без згоди клієнтки є неправомірним», – йдеться в листі за підписом директора Департаменту інформаційної політики, комунікації та протокольних заходів секретаріату омбудсмана.

Зокрема, незаконне поширення конфіденційної інформації може тягти за собою кримінальну відповідальність за статтею Кримінального кодексу про порушення недоторканності приватного життя.





Крім того, секретаріат омбудсмана відповів на питання про вживання слова «колаборантка» до людини без вироку суду. Як зазначили в установі, колабораційна діяльність є кримінальним правопорушенням, а презумпція невинуватості передбачає, що людина вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду:

«Поширення у публічному просторі щодо особи формулювань на кшталт «колаборантка» за відсутності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, може викликати обґрунтовані застереження з огляду на принцип презумпції невинуватості, закріплений у статті 62 Конституції України».

Вину за статтею про кримінально карний вчинок мають встановлювати органи досудового розслідування та суд. Поширення таких тверджень третіми особами «може викликати питання щодо дотримання принципу презумпції невинуватості, а також щодо необхідності забезпечення належного балансу між свободою вираження поглядів та повагою до честі, гідності й ділової репутації особи», йдеться у відповіді на запит.

Офіс уповноваженого уточнює, що людина в такій ситуації може звернутися до поліції із заявою про порушення недоторканності приватного життя, а також подати цивільний позов за статтями про захист честі, гідності та ділової репутації, захист особистого життя та відшкодування моральної шкоди. Крім того, постраждалий може звернутися до Національного банку як банківського регулятора зі скаргою на порушення банківської таємниці, а також до уповноваженого Верховної Ради з прав людини з відповідним зверненням.

Читайте також: Скандал із Monobank: Гороховський вибачився, НБУ вимагає пояснень, а юристи говорять про порушення закону

9 березня Олег Гороховський – співзасновник Monobank – на своїй сторінці у Threads опублікував фото клієнтки банку, зроблене під час відеоідентифікації, на задньому тлі видно прапор із кольорами, як у російського. «Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова не мита…», – написав бізнесмен.

На це сама клієнтка Карина Кольб у своїх соцмережах зазначила, що вона звернулася до банку через те, що її акаунт був заблокований, і пояснила, що на фото насправді прапор Словенії (має такі ж кольори, як і російський, але також і герб зліва), а сама вона є біженкою з України, і що вся її родина воює.

Гороховський зрештою вибачився перед усіма, «хто розчарувався», і запевнив, що дані користувачів банку у безпеці, а в разі виникнення подібних ситуацій «інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам».

13 березня адвокатське об’єднання Addati Group, яке заявило про захист Карини Кольб, анонсувало, що до Monobank та його співзасновника Олега Гороховського протягом наступних трьох діб будуть направлені досудові вимоги.

Нацбанк у відповідь на запит Радіо Свобода заявив, що звернувся в Monobank за поясненнями стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта й може складати банківську таємницю. НБУ аналізує обставини поширення особистих даних клієнтки Monobank.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також розпочав перевірку обставин можливого порушення законодавства.



