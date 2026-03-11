НБУ з’ясовує обставини поширення особистих даних клієнтки Monobank

Національний банк України в межах здійснення функції захисту прав споживачів і нагляду аналізує обставини поширення особистих даних клієнтки Monobank, повідомили в НБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

У Нацбанку кажуть, що звернулися в Monobank за поясненнями стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта й може складати банківську таємницю.

Після отримання відповіді від банку Національний банк на підставі аналізу всіх фактів зможе дати свою регуляторну оцінку, йдеться у відповіді.

«У разі встановлення під час наглядових дій порушень банком вимог законодавства або нормативно-правових актів Національного банку регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку», – зазначили в НБУ, додавши, що йдеться про заходи, передбачені постановою Правління Нацбанку від 17 серпня 2012 року.

9 березня Олег Гороховський – співзасновник Monobank – на своїй сторінці у Threads опублікував фото клієнтки банку, зроблене під час відеоідентифікації, на задньому тлі видно прапор із кольорами, як у російського. «Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова не мита…», – написав бізнесмен.

На це сама клієнтка Карина Кольб у своїх соцмережах зазначила, що вона звернулася до банку через те, що її акаунт був заблокований, і пояснила, що на фото насправді прапор Словенії (має такі ж кольори, як і російський, але також і герб зліва), а сама вона є біженкою з України, і що вся її родина воює.

Гороховський, тим часом, написав ще один пост, в якому відповів на звинувачення читачів у розповсюдженні особистих даних клієнки банку: «Відповідаю: у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам».