Скандал із Monobank: НБУ вимагає пояснень, а юристи говорять про порушення закону

Чи має право топменеджер банку публікувати фото клієнтів із власними оцінками? Після того, як Олег Гороховський виставив знімок Карини Кольб на загальний огляд, дівчина заявила про серйозні проблеми зі здоров’ям через хейт. Нацбанк уже скерував запит до Monobank, а правники нагадують: оприлюднення кадрів із відеоверифікації – це порушення законодавства. Радіо Свобода розповідає деталі.

Що кажуть Кольб і Гороховський

Акаунт в банку досі заблокований, на звернення у поліцію Карина Кольб не має сил. Про це вона розповіла в коментарі Радіо Свобода.

Дівчина стала відомою у соцмережах після того, як 9 березня співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував її фото на своїй сторінці у Threads.

«Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…» – написав бізнесмен.

І додав фото клієнтки банку, зроблене під час відеоверифікації. На знімку позаду дівчини чітко видно триколор.

«У мене почалися проблеми зі сном, у мене почалась панічна атака, тому що мені взагалі не можна нервувати. А вся ця ситуація дуже вплинула на моє здоров’я. І у мене, чесно кажучи, немає сил далі щось робити, щось комусь доводити – мою сторону. Для мене головне, що я знаю правду, як це все насправді було», – сказала Карина Кольб в коментарі Радіо Свобода.

10 березня вона коментувала ситуацію в своєму Instagram та Threads: «... Я звернулася в «Монобанк» з приводу того, що мені заблокували карту. Я перебувала не у себе вдома і навіть не звернула увагу на те, що висіло на стіні. … Хочу сказати одне: це – прапор Словенії».

Дівчина додала, що народилася в Україні, не підтримує країну-агресорку, а вся її родина – у війську, та проілюструвала це фотографією стягу Словенії.

Того ж дня військовослужбовець та громадський діяч Сергій Гнезділов написав на своїй сторінці у Facebook, що поспілкувався з обома сторонами – Кариною Кольб та Олегом Гороховським.

«Ось що вона (Карина Кольб – ред.) мені розповіла: «У 2023 році я разом з мамою переїхала з Харкова до Словенії як біженка. Там я прожила до 2024 року, потім переїхала до Німеччини, де перебуваю і зараз. Я була вдома у подруги, яка зі Словенії, вона – студентка, у неї і дійсно висить прапор Словенії. Я не очікувала що відеоідентифікація відбуватиметься так швидко, тож побігла якраз в ту кімнату, де висів прапор. Мені сказали, що рішення про розблокування картки буде ухвалене протягом наступної доби. На ранок мені подзвонила мама і сказала, що я «тепер дуже відома». Мій батько – в Збройних силах, я не розумію, як можна було звинуватити мене в прихильності до Росії»...

Щойно говорив з паном Гороховським. За його словами, він на сто відсотків впевнений, що прапор російський, а дівчина бреше».

Користувачі мережі розділилися: хтось підтримав Гороховського, аргументуючи це тим, що фото з прапором Словенії могло бути згенероване штучним інтелектом або це взагалі інший прапор, а хтось заступився за дівчину, оскільки її фото не було призначене для публікації.

Гороховський відповів у Threads на звинувачення читачів у розповсюдженні особистих даних клієнтки банку: «У прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам».

Що каже правник

Публікація фото, зробленого під час відеоідентифікації – грубе порушення законодавства України, стверджує в коментарі Радіо Свобода адвокат та член Асоціації правників України Роман Чумак.

«Фото, отримане в межах банківських процедур, належить до персональних даних, а його обробка та розповсюдження регулюються законом України «Про захист персональних даних» (№ 2297-VI). Крім того, відомості про клієнта банку охороняються банківською таємницею, відповідно до статті 60 закону України «Про банки і банківську діяльність». Публічне розголошення таких даних – без згоди особи та поза встановленими законом підставами – є протиправним, незалежно від того, хто саме здійснив публікацію: установа чи її посадова особа», – сказав адвокат.

Крім того, в своєму пості Олег Гороховський вжив слово «колаборанти» щодо дівчини, що може кваліфікуватися, зокрема, як наклеп, говорить Роман Чумак.

«Публічне звинувачення особи у колабораціонізмі без вироку суду може кваліфікуватись як:

поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність особи (стаття 277 ЦКУ – право на спростування недостовірної інформації);

наклеп або дифамація – особа має право вимагати судового спростування, вибачення та відшкодування моральної шкоди».

І навіть якщо банк запідозрив свого клієнта у порушенні законодавства, він зобов'язаний діяти виключно в межах встановлених процедур, наголошує Чумак.

Заблокувати рахунок у порядку фінмоніторингу та повідомити про підозрілу операцію до ДСФМ. За наявності ознак кримінального правопорушення – повідомити СБУ

«Заблокувати рахунок у порядку фінансового моніторингу та повідомити про підозрілу операцію до Державної служби фінансового моніторингу (ДСФМ). За наявності ознак кримінального правопорушення – повідомити СБУ», – пояснив адвокат.

Адвокат радить тим, хто потрапив у схожу ситуацію, неодмінно повідомляти відповідні органи.

«Постраждала особа має право вжити кілька заходів захисту одночасно:

Позов до суду про відшкодування моральної шкоди – подається як проти банку в цілому, так і особисто проти посадової особи, що здійснила публікацію. Суд може зобов’язати відповідача видалити публікацію та виплатити компенсацію.

Скарга до уповноваженого Верховної Ради з прав людини – за порушення законодавства про захист персональних даних. Омбудсмен має повноваження проводити перевірки та вносити подання про усунення порушень.

Скарга до Національного банку України – за порушення банківської таємниці. НБУ здійснює нагляд за дотриманням банками законодавства і має право застосовувати заходи впливу аж до відкликання ліцензії».

Що каже Нацбанк

Національний банк України аналізує обставини цієї ситуації та скерував до Monobank запит щодо надання пояснень стосовно поширень фото клієнтки, йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода:

«Після отримання відповіді від банку Національний банк на підставі аналізу всіх фактів зможе дати свою регуляторну оцінку діям банку… У разі встановлення під час наглядових дій порушень банком вимог законодавства або нормативно-правових актів Національного банку регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку».

Радіо Свобода надіслало інформаційний запит до Monobank, щоб дізнатися, чому Олег Гороховський стверджує, що «прапор російський»? Також Радіо Свобода звернулося до Офісу уповноваженого з прав людини з питанням, чи вбачають вони порушення в цій ситуації та які наслідки можуть бути? На момент публікації матеріалу відповіді не надходили.