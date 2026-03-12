Поширення особистих даних клієнтки Monobank: омбудсмен повідомив про відкриття провадження

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про провадження, відповідно до законодавства, уповноважений Верховної Ради з прав людини відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина яке відкрили через публікацію співзасновником Олегом Гороховським фото клієнтки банку на фоні нібито російського прапора.

Лубінець зауважив, що попри те, що співзасновник Monobank визнав свою неправоту після оприлюднення персональних даних клієнтки, визнання помилки не звільняє від відповідальності.

«Я відреагував на ситуацію одразу – відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці», – написав він у телеграмі.

Омбудсмен наголосив, що персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження, а порушення закону не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом.

Раніше Нацбанк у відповідь на запит Радіо Свобода заявив, що звернувся в Monobank за поясненнями стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта й може складати банківську таємницю. НБУ аналізує обставини поширення особистих даних клієнтки Monobank.

9 березня Олег Гороховський – співзасновник Monobank – на своїй сторінці у Threads опублікував фото клієнтки банку, зроблене під час відеоідентифікації, на задньому тлі видно прапор із кольорами, як у російського. «Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням, чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова не мита…», – написав бізнесмен.

На це сама клієнтка Карина Кольб у своїх соцмережах зазначила, що вона звернулася до банку через те, що її акаунт був заблокований, і пояснила, що на фото насправді прапор Словенії (має такі ж кольори, як і російський, але також і герб зліва), а сама вона є біженкою з України, і що вся її родина воює.

Гороховський, тим часом, написав ще один пост, в якому відповів на звинувачення читачів у розповсюдженні особистих даних клієнки банку: «Відповідаю: у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам».

Ввечері 11 березня він оприлюднив нову публікацію, в якій вибачився перед усіма, «хто розчарувався», і запевнив, що дані користувачів банку у безпеці. «Висновки зроблено. У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам», – додав Гороховський.



